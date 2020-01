Jazz accusée de violences conjugales envers Laurent : elle s'explique

La JLC Family ne finit plus de faire parler d'elle. Il y a quelques jours, c'est une vidéo postée sur Snapchat qui a créé la polémique. La raison ? Jazz y était filmée en train de porter un violent coup à son mari Laurent après que ce dernier s'est amusé à la réveiller par surprise avec son meilleur ami Sisika. Une boutade qui n'a évidemment pas plu à la principale intéressée. Résultat, la jolie brune de 27 ans s'est une nouvelle fois retrouvée la cible des critiques sur la Toile. Face à l'engouement des internautes autour de cette séquence jugée choc, Jazz est sortie du silence dimanche 12 janvier 2020 pour rectifier le tir.

"Je suis parvenue à voir quelques trucs comme quoi je tapais Laurent. Qu'est-ce que vous racontez ? Je lui ai mis un coup dans le bras parce qu'il connaît mes psychoses : une porte qui claque, un bruit dans la maison, un accident de voiture. Ce soir-là, j'étais fatiguée, je m'endormais dans la voiture et SisiK m'a fait une blague nulle ! Mais ce n'était pas que l'idée de SisiK, mais aussi celle de Laurent. Quand j'ai regardé Laurent, il était mort de rire, donc complice", se justifie-t-elle, un brin agacée. La maman de Chelsea (2 ans) et Cayden (10 mois) poursuit en soulignant la frayeur qu'elle a ressentie à son réveil. "Il y a des terrains sur lesquels on ne peut pas jouer, notamment la phobie des gens. Donc c'est normal qu'en tant que femme, je sois énervée que mon mari se serve des choses qui me font peur pour rigoler. Donc je lui ai mis un coup dans le bras !" explique-t-elle. Histoire de rassurer les plus inquiets au sujet de son compagnon, Jazz conclut en déclarant : "Ne vous inquiétez pas pour lui, ce n'est pas une victime. C'est le plus grand des comédiens !"

Cette nouvelle polémique ne survient pas au meilleur des moments pour la famille qui vit à Dubaï. Récemment, Jazz et Laurent faisaient déjà les choux gras en étant accusés d'avoir arnaqué leurs fans avec leurs placements de produits. À bout, Jazz s'était exprimée sur les réseaux sociaux en pleurs et révélait au passage avoir fait une fausse couche. D'après l'ancienne vedette de télé-réalité, la malveillance des internautes serait responsable de ce drame...