Astrid Nelsia en couple avec un footballeur : son identité dévoilée

Astrid Nelsia n'est plus un coeur à prendre ! À peine la nouvelle année a-t-elle commencé que la jolie brune a souhaité rendre officielle sa nouvelle idylle. Désormais, elle coule des jours heureux avec un certain Matheus Vieira. Âgé de 21 ans, le jeune homme évolue en tant que footballeur professionnel au poste de défenseur et joue actuellement pour le club de Nyon, en Suisse. Astrid et Matheus ont assumé leur coup de coeur en postant chacun une photo d'eux sur leurs réseaux sociaux. Qu'ils se fassent des bisous dans la piscine ou qu'ils soient en quad, aucun doute possible, ils semblent très amoureux l'un de l'autre.

La nouvelle a tout de même de quoi surprendre étant donné qu'Astrid est actuellement de retour sur les petits écrans. En effet, elle apparaît dans la saison 2 de la JLC Family pour renouer avec son ex Sisika, le meilleur ami de Jazz et Laurent. L'ancienne candidate des Anges avait rejoint la joyeuse bande en tournage en Thaïlande pour le reconquérir. Mais c'était sans compter les parents de Chelsea et Cayden, lesquels ne se sont pas gênés pour s'immiscer au sein de leur histoire. C'est notamment l'une des raisons pour laquelle Astrid s'est finalement séparée de Sisika. "Je pensais l'aimer encore. Mais il a beaucoup changé. Et moi j'étais en couple avec Sisika. Jazz et Laurent n'existaient pas dans nos vies. Je peux pas faire ma vie en fonction des amis de mon mec donc voilà j'ai mis fin", expliquait-elle en story Instagram. Elle figure également au casting de la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés sur TFX. Une aventure qui lui a certainement fait le plus grand bien puisqu'elle est désormais heureuse en couple.

Ce n'est pas la première fois qu'un footballeur fait craquer une candidate de télé-réalité. Coralie Porrovecchio, Mélanie Da Cruz, Emilie Fiorelli ou encore Lucie de L'amour est dans le près filent toutes le parfait amour avec des as du ballon rond. Certaines se sont même fiancées ou ont eu des enfants avec leurs sportifs. De quoi donner des idées à Astrid ? L'avenir nous le dira !