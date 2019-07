Mélanie Da Cruz et Anthony Martial: Photos du 1er anniversaire de leur fils Swan

Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont accueilli leur petit garçon Swan le 25 juillet 2018. Le week-end dernier, samedi 27 juillet précisément, les amoureux ont célébré le premier anniversaire de leur bébé en famille. Une fête partagée en photos sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram.

C'est à Itteville, dans l'Essonne, que l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 9 en 2015 et son compagnon le footballeur Anthony Martial ont réuni leurs proches pour un jour cher à leur coeur. Un an plus tôt, le couple accueillait le petit Swan. Et c'est en grande pompe qu'ils ont choisi de célébrer ce premier anniversaire. Pour l'occasion, un buffet appétissant composé de mets sucrés et salés était proposé dans un superbe jardin.

Des petits sablés gravés "Swan Anthony", les deux prénoms du bébé, ont fait leur effet au même titre que le gâteau d'anniversaire réalisé sur deux étages avec un Mickey en pâte à sucre orné sur le dessus, tétine à la bouche et vêtu d'un pyjama vert. Un gâteau goût Kinder et framboise dont les invités n'ont fait qu'une bouchée !

Après l'ouverture des cadeaux, Swan s'est prêté à une petite séance photo avec ses parents. Mélanie Da Cruz avait opté pour un total look noir tandis que l'ailier gauche de Manchester United portait un jean et un t-shirt, noir également. De son côté, Swan s'est montré élégant en sandales, jean bleu et petite chemise blanche. Un anniversaire réussi, à en croire les sourires des heureux parents sur les photos !

Le 25 juillet 2019, jour du premier anniversaire du petit, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont offert un joli cadeau à leurs fans. En effet, les amoureux ont dévoilé le visage de leur fils... sans filtre ! Les internautes ont alors pu découvrir l'adorable petite bouille de Swan, qui ressemble autant à maman qu'à papa.