Mélanie Da Cruz maman : Le visage de son fils Swan dévoilé pour la 1re fois

Il y a un an, Mélanie Da Cruz donnait naissance à son fils Swan, fruit de ses amours avec le footballeur Anthony Martial. Durant toute cette année, la candidate de Secret Story 9 n'a pas souhaité dévoiler le visage de sa merveille, afin de le protéger. Mais surprise, à l'occasion de son premier anniversaire, elle a accepté de poster des photos de lui bébé, mais pas seulement.

Pour la première fois, la jeune femme de 28 ans a en effet dévoilé le visage de son fils. Et on voit clairement que la photo est récente car Swan est déjà grand. Sur le premier cliché, le bébé fait mine d'être surpris et semble être à bord d'une voiture, sur son siège-auto. Sur le deuxième, il sourit de toutes ses petites dents, assis sur une chaise haute, et sur le troisième, il porte une simple couche et a un air sérieux.

Mélanie Da Cruz a ensuite de nouveau partagé des photos de Swan bébé, dont une à la maternité juste après sa naissance. "Happy birthday my love, my heart, my everything. Aujourd'hui, cela fait 1 an que tu as débarqué dans ma vie pour y donner un sens. Être maman, c'est la plus belle chose au monde, on le dit ! Mais moi, je le sais ! Je souhaite à toutes les femmes de pouvoir le vivre. J'ai eu du mal à vous le montrer car je l'aime inconditionnellement et pour moi c'était trop dur de partager... Mon amour, mon fils joyeux anniversaire je serai toujours là pour toi mon évidence. Merci d'être là", a-t-elle légendé sa publication.