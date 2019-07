Mélanie Da Cruz : Photos inédites de son fils Swan pour son premier anniversaire

Déjà un an que la vie de Mélanie Da Cruz a changé. Le 25 juillet 2018, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story 9 en 2015 donnait naissance à son premier enfant, un petit garçon prénommé Swan et né de ses amours avec le footballeur Anthony Martial. Pour célébrer ce premier anniversaire important, la jolie blonde a partagé des photos inédites de son fils.

C'est sur Instagram que Mélanie Da Cruz a dévoilé les toutes premières images de son petit Swan, peu après son accouchement. Sur l'une des photos, la jeune maman apparaît allongée sur un lit, son bébé confortablement installé contre elle. Swan portait à l'époque le bracelet de naissance fourni par l'hôpital. Puis, sur le deuxième cliché, le petit bébé est endormi dans son berceau à la maternité. "One year my love", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Ma vie. Happy Birthday."

Des photos inédites que la jeune femme a choisi de dévoiler en cette occasion spéciale qu'est le premier anniversaire de son fils. Rappelons que, des mois durant, Mélanie Da Cruz et Anthony Martial avaient pris soin de préserver le petit Swan. Ce n'est qu'en décembre dernier que le couple avait affiché le visage de l'adorable bébé. Depuis, sur Snapchat, l'ancienne locataire de la Maison des Secrets partage son quotidien et ne cache plus la bouille de son petit garçon.

Si Mélanie Da Cruz a découvert les joies de la maternité en donnant naissance à Swan le 25 juillet 2018, Anthony Martial était de son côté déjà papa. En effet, l'international français qui évolue à Manchester United, en Angleterre, est comblé de bonheur par sa petite Peyton (4 ans), fruit de ses amours avec son ex-compagne Samantha.