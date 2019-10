Coralie Porrovecchio émue : Grosse surprise de son fiancé Boubacar Kamara

Le 8 octobre 2019, Coralie Porrovecchio, qui a participé à l'émission Secret Story en 2015, a fêté son 24e anniversaire. Si son fiancé Boubacar Kamara avait bien sûr pris soin de la couvrir de fleurs et de lui faire une magnifique déclaration d'amour, jeudi 17 octobre il a fait encore plus fort lorsqu'il a retrouvé son amoureuse.

"C'était comme dans un film. Quand je suis rentrée [chez elle, NDLR], j'étais pleine d'émotions, car j'ai eu ma surprise d'anniversaire qui était juste de taille grandiose. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point ça m'a touchée. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Il y avait des coeurs dans mes yeux et j'ai pleuré", a confié Coralie Porrovecchio sur Snapchat. Si la belle brune a été si chamboulée, c'est parce que son chéri a parsemé tout leur appartement de pétales de roses et de bouquets de fleurs. Et quand on dit tout l'appartement, c'est vraiment tout l'appartement ! Il y a en avait absolument partout : dans le salon, dans la chambre, sur le canapé, le lit... Le joueur de football qui évolue à l'Olympique de Marseille est un sacré romantique.

Coralie Porrovecchio a bien sûr posté sur Instagram et sur Snapchat des photos de son appartement transformé en prairie comme elle le dit. Et elle a écrit sur le réseau social au logo rose : "À mon amour, ma vie ! Je tenais à t'écrire ces quelques lignes pour te témoigner ma joie et surtout te remercier pour ce que je peux décrire comme la plus belle soirée de ma vie. Je peine à me remettre des toutes ces émotions. Mais c'est ce que je qualifie comme la consécration de notre amour. Pourtant c'était juste mon anniversaire, mais tu as réussi à m'arracher des larmes des larmes de joie et d'amour. Je suis tellement heureuse et fière de l'homme que tu deviens chaque jour . Merci aussi, car finalement tu es bien le seul qui me supporte moi et mon sale caractère. Je nous souhaite des décennies de bonheur. Je prie pour que nos âmes restent soudées pour l'éternité. Merci pour les paillettes dans ma vie BOUBA. Je t'aime."