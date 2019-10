Coralie Porrovecchio : Son fiancé Boubacar Kamara lui fait une belle déclaration

Fiancée depuis le début de l'année 2019, Coralie Porrovecchio, qui s'est fait connaître en 2015 grâce à Secret Story 9, vit le parfait amour avec son chéri Boubacar Kamara. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2019, est un jour spécial pour la jeune femme puisqu'elle souffle ses 24 bougies ! Une occasion en or pour sa moitié de lui clamer son amour.

En effet, le jeune footballeur de 19 ans qui joue à l'Olympique de Marseille s'est emparé de son compte Instagram pour y publier une série de photos où les deux tourtereaux s'affichent plus amoureux que jamais, à la plage ou en soirée officielle. Entre tendres baisers, lit de roses rouges et regards passionnés, le sportif lui déclare sa passion : "Un beau et merveilleux anniversaire ma femme. Une longue vie à toi pleine de bonheur, de réussite et d'amour. Tu le mérites vraiment. Merci pour tout ce que tu fais pour moi au quotidien, tu es la meilleure des femmes ! Ma moitié, mon double, mon monde. Loin des yeux près du coeur. Je t'aime !"