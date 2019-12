Jazz, hospitalisée d'urgence : le drame de trop qui révolte Laurent

Rien ne va plus pour la JLC Family ! Après avoir vécu l'enfer en découvrant leur fils Cayden, inanimé dans la piscine de leur domicile, Jazz et Laurent doivent surmonter une nouvelle épreuve en cette période de fête. En effet, le 26 décembre 2019, le jeune homme a révélé via ses réseaux sociaux que sa chérie avait dû être opérée en urgence à l'a suite d'une fausse couche.

Sur Snapchat, Laurent écume de rage. Après avoir publié la photo d'un lit d'hôpital vide, le businessman a tenu à adresser un très long message à ses nombreux haters. Dans ces quelques lignes, on peut percevoir toute la tristesse et la haine de Laurent, qui désigne ces derniers comme "coupables" de ce nouveau drame. "Vous venez de me priver d'être père pour une troisième fois. Alors oui, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour poster ces messages, mais maintenant ça ne peut plus durer. Tout ceux qui ont causé du tort à ma femme, à ma famille et à moi-même, vous allez le regretter ! La justice va vous faire payer tous vos crimes ! (...) Vous venez de faire quelque chose de très très grave", menace-t-il, fou de rage.

En effet, d'après lui, Jazz a fait une fausse couche à cause de tout le stress provoqué par les critiques acérées de leurs followers malveillants : "Deux mois d'acharnement, de haine, de menaces et j'en passe. Pour qu'au final, ma femme se retrouve au bloc opératoire pour qu'on lui retire un ange. Vous venez de tuer notre troisième enfant et les médecins m'ont dit que cela était dû au stress de ces dernières semaines", continue-t-il, inconsolable.

Il faut dire qu'après la noyade de leur petit dernier, les rumeurs ont fusé sur la Toile, accusant les jeunes parents d'être responsables du drame. "Je crois en Dieu et en la justice ! Vous paierez pour ce que vous engendrez et pour votre méchanceté !", conclut Laurent. Un message qu'il a bien évidemment relayé sur son compte Instagram.

En attendant de savoir plus en détail ce qu'il s'est passé, on souhaite beaucoup de courage au jeune couple.