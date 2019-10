Lucie (L'amour est dans le pré) enceinte : son baby bump a bien poussé !

Lucie, ex-prétendante d'Émeric dans L'amour est dans le pré 2018, est une femme heureuse, amoureuse et enceinte. Si elle n'a pas trouvé l'amour auprès de l'apiculteur fan de foot, elle a craqué pour un footballeur professionnel. Enceinte de lui, elle profite d'un voyage à l'étranger pour dévoiler son joli ventre arrondi.

C'est à Naples que la belle jeune femme et Jérôme Prior, gardien de but au Valenciennes FC, se sont envolés pour quelques jours de détente. Entre deux visites et dégustation de mets italiens, Lucie a pris la pose dans sa chambre d'hôtel dans une tenue moulante de couleur noire et a publié un boomerang en story Instagram. Une courte vidéo qui montre que son ventre a beaucoup poussé. Les followers de l'amatrice de perroquets sont ravis car ils n'ont vu que peu de photos d'elle avec son ventre arrondi.