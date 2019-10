Lucie (L'amour est dans le pré 13) enceinte : premières images de son bébé

Elle n'a pas peut-être pas trouvé l'herbe plus verte ailleurs... mais depuis sa participation à L'amour est dans le pré, Lucie rayonne de bonheur. Bien qu'elle ne soit restée qu'un temps – très court – en couple avec Emeric, le pépiniériste-apiculteur breton de la treizième saison, la jeune femme a très vite rebondi.

Épanouie dans les bras du footballeur Jérôme Prior – gardien de but au Valenciennes FC –, la belle Bordelaise a désormais un ventre aussi rond qu'un ballon ! Enceinte, elle a dévoilé le vendredi 4 octobre 2019 quelques images de la toute récente échographie 3D de son bébé. Si les traits du nourrisson évoluent de jour en jour, difficile, pour l'heure, de savoir s'il ressemble davantage à papa ou maman.

Lucie a crée la surprise sur les réseaux sociaux. C'est le 1er août dernier qu'elle avait choisi pour faire les choses en grands : elle avait partagé une photographie d'elle, tenue de sport et sourire immense aux lèvres pour annoncer sa grossesse. Et on sait déjà qu'il s'agira d'une petite fille. La jeune femme a rencontré son amoureux aux alentours du mois de novembre 2018. Elle le décrivait comme un "très beau garçon, brun, adorable" à nos confrères de Télé Star. A l'époque, elle précisait qu'elle avait envie de prendre son temps avec lui. Mais la vie a, depuis, suivi son cours !