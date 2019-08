Émeric (L'amour est dans le pré) célibataire : c'est fini avec Maëlle

L'amour n'est plus dans le pré pour Émeric. Lundi 26 août 2019, le pépiniériste breton était de retour sur M6 dans le nouveau programme L'amour vu du pré. Le principe ? D'anciens participants de L'amour est dans le pré se retrouvent pour commenter les aventures des 13 nouveaux agriculteurs de la saison 14. Et en début d'émission, on apprend que le beau brun est un coeur à prendre.

Voilà plusieurs mois qu'Émeric ne postaient plus de photos de Maëlle, sans pour autant dire s'ils étaient toujours en couple ou pas. U comportement qui a intrigué de nombreux abonnés. Certains ont probablement passé des nuits blanches à cause de cela (oui, ne vous cachez pas !). La fin du suspense est donc une délivrance. Espérons pour Émeric qu'il retrouvera rapidement l'amour !

Pour rappel, il a participé à la dernière saison de L'amour est dans le pré. Il avait choisi Clémentine et Lucie pour venir passer quelques jours chez lui. Finalement, c'est au bras de cette dernière qu'Émeric avait terminé l'aventure. Mais l'idylle n'avait pas duré. L'agriculteur avait ensuite recontacté Maëlle, qu'il avait rencontrée lors du speed-dating de l'émission animée par Karine Le Marchand.

"Je n'arrêtais pas de repenser à notre speed dating. Au départ, je n'osais pas la recontacter, par respect, par peur... Et puis finalement, je me suis lancé. Je l'ai donc invitée chez moi, de façon amicale. Et quand je l'ai revue, c'était une évidence. Après son départ, j'ai dit à mon beau-frère que c'était la femme de ma vie. Un coup de foudre", confiait-il à TV Mag en novembre dernier. Une fois leur histoire d'amour officialisée, les anciens tourtereaux n'avaient pas hésité à montrer leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Des publications pleines d'amour qui ont disparu depuis mars dernier.