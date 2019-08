L'amour est dans le pré : Des candidats de retour dans une nouvelle émission

Les fans de L'amour est dans le pré ont de quoi se réjouir ! L'émission culte de M6 sera de retour le 26 août 2019 avec une nouveauté en prime. Une semaine après la diffusion d'un numéro inédit de Que sont-ils devenus ? - Gégé et Anne-Marie, Nathalie et Victor, Sébastien, Jean-Marc, Christophe, Vincent, Raphaël, Patrice, Roland, Carole,Julie et Pierre-Emmanuel donneront de leurs nouvelles -, la sixième chaîne lancera la nouvelle saison d'ADP - et L'amour vu du pré.

Le concept de ce programme diffusé en deuxième partie de soirée est le suivant : pour la première fois, des agriculteurs ouvrent les portes de leur salon et réagissent aux images de la nouvelle édition du programme. L'occasion pour eux de se plonger dans leurs souvenirs. Des candidats emblématiques des treize saisons de L'amour est dans le pré partagent leurs émotions, leur point de vue et revivent l'expérience qui a changé leur vie. Choix des lettres, speed dating, premiers émois, séjours à la ferme... Ils vont tout passer en revue.

Pour cette émission qui sera diffusée à 23h10 après le premier épisode de L'amour est dans le pré 2019, les téléspectateurs retrouveront Thierry, Véronique et la maman de Thierry, Carmen (saison 9). Les très fusionnels Frédérique et Pierre (saison 7) ainsi que Patrice, Roland, Christophe et Vincent (saison 12) seront de la partie. Emeric, Jacques et Daniel (saison 13) ont accepté de se confier. Tout comme Claire, Sébastien et leur fils Mathéo et son parrain Thierry (saison 10). Une nouveauté à ne pas manquer !