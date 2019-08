L'amour est dans le pré 2019 : Photos et portraits des 13 candidats

L'amour est dans le pré 2019 est de retour le 26 août 2019 sur M6. Qui sont les treize agriculteurs de cette saison, à quoi ressemblent-ils ? Portraits et photos des dix hommes et des trois femmes qui composent le casting.

Sophie-Élodie

Sophie-Élodie (36 ans) est maraîchère et aspigicultrice (production d'asperges vertes) en Normandie. En 2008, elle a fait un AVC en voiture. Lors de sa convalescence, les médecins lui diagnostiquent une maladie orpheline très rare qui entraîne des crises de migraines atroces, assorties de paralysies faciales. Grâce à une implantation neurologique d'électrodes dans le cerveau avec un neurostimulateur dans le ventre, elle va mieux. Elle recherche un partenaire sensible, réconfortant et qui aimera sa cuisine.

Charles-Henri

Charles-Henri (36 ans) est éleveur de vaches à lait et céréalier qui a repris l'exploitation de ses parents. Originaire du Nord de la France, Charles-Henri a déjà connu l'amour et a vécu une belle romance pendant un an et demi avec une femme prénommée Corinne. De leur relation est née Hélène, une fillette de 4 ans et demi. Ce grand timide aime faire du VTT, du ski, du jardinage et participer à des festivals de musique. Il recherche une femme qui a le même âge que lui, voire quelques années de moins. Il souhaite qu'elle soit également naturelle, dynamique, féminine mais surtout qu'elle ait des valeurs.

François le Bourguignon

François (45 ans) est éleveur de vaches en Bourgogne. Ce candidat n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Il y a quelques années, il a vécu un drame qui a changé sa vie : son père est mort de façon violente. François est devenu le pilier de sa famille. Il recherche une femme autonome et patiente.

Robert

Robert (53 ans) est éleveur de vaches et de canards dans les Landes. Inscrit par ses amis à l'émission, ce participant est un hyperactif puisqu'en plus de ces activités, il cultive des citrons et des bananes sur ses terres. Après plusieurs relations amoureuses, il recherche la femme qui saura le rendre heureux. Il désire rencontrer une femme qui sait danser et qui acceptera de voir sa maman, très présente, rôder dans les parages.

Didier

Didier (56 ans) est éleveur de vaches dans l'Aveyron. Ce grand timide n'a jamais connu les plaisirs charnels. Grand blagueur, il est aussi procrastineur et n'est pas fan de ménage. Il recherche, de préférence, une femme ni trop grande ni trop maigre, âgée de 40 à 60 ans et avec les cheveux longs.

Yves

Yves (56 ans) est éleveur de vaches et de brebis dans le Limousin. Il n'est autre que le frère de Gégé, qui a participé au programme l'année dernière et qui est aujourd'hui pacsée à Anne-Marie. Yves a divorcé il y a trois ans d'une Malgache épousée trois jours après l'avoir rencontrée. Ils n'ont pas eu d'enfant. IL aime la chasse et le dancing et est DJ à ses heures. Il recherche une femme âgée de 45 à 55 ans qui aurait des formes et du caractère.

Sandrine

Sandrine (34 ans) est éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône. Cette candidate a vécu des histoires d'amour compliquées et espère trouver à présent l'homme de sa vie. Maman de deux filles de 6 et 8 ans, elle est séparée du père depuis cinq ans et vit aujourd'hui dans un mobile home. Elle souhaite rencontrer un homme de 33 à 43 ans qui ne soit pas compliqué et qui soit gentil et sincère.

Bernadette

Bernadette (57 ans) est ouvrière agricole dans les Hauts-de-France. Maman de deux enfants, elle a divorcé deux fois. Il y a quatre ans, elle a eu une nouvelle relation amoureuse, devait se marier mais, un mois avant les noces, son compagnon a rompu avec elle. Prête à de nouveau tenter sa chance, elle recherche un homme âgé de 50 à 60 ans. Il faut qu'il ait du répondant et qu'il soit attentif.

Jean-Michel

Jean-Michel (53 ans) est ouvrier agricole dans l'Aube. Papa de quatre filles, il s'est occupé des vaches laitières de son père pendant vingt-cinq ans. Mais, après le suicide de son meilleur ami en 2013, il a préféré devenir salarié et avoir plus de temps pour profiter de la vie et de sa passion pour le tir à l'arc. Il recherche une femme douce et drôle qui saura lui faire oublier cette triste expérience passée.

Francis

Francis (60 ans) est viticulteur dans l'Aude. Très sociable et souvent entouré de ses amis, ce candidat n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais été marié. Trois fois, Francis est tombé très amoureux et sa dernière histoire marquante date d'il y a onze ans. Prêt à s'investir de nouveau dans une romance, il recherche une femme de son âge, plutôt classe et mince. Il aime les femmes de type méditerranéen comme Anne Hidalgo.

Hervé

Hervé, 46 ans, éleveur de vaches allaitantes dans la Loire. La vie sentimentale de ce candidat n'a pas toujours été rose. Après vingt ans de vie commune, son ex-compagne l'a quitté du jour au lendemain. "Elle ne voulait pas que ça marche", a expliqué Hervé. Le quadragénaire qui souffre de ne pas avoir eu d'enfant a également expliqué n'avoir connu les plaisirs charnels que sur le tard puisqu'il a dormi à côté de sa belle pendant toutes ces années sans qu'il ne se passe rien.

Il a ensuite rencontré une autre femme avec laquelle il a enfin connu les joies du sexe, mais cette relation n'a duré que quelques mois.

François

François (34 ans) est éleveur de vaches dans les Pays de la Loire. À la tête d'un troupeau de 400 vaches allaitantes, il a des journées bien remplies. Il trouve néanmoins encore le temps de faire du moiss-batt cross, une discipline originale qui n'est autre qu'une course en moissonneuse-batteuse, et du théâtre. Lorsqu'il avait 11 ans, il a perdu sa soeur dans un accident de la route ce qui a marqué sa vie à jamais. Côté coeur, il est resté sept ans avec une femme qui l'a quitté et il lui a fallu des années pour se remettre de cette séparation. Il recherche une femme âgée de 25 à 38 ans, un peu jolie, pas trop costaude et très simple.



Laurent

Laurent (40 ans), éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne France-Comté. Divorcé et père de plusieurs enfants, il a tout fait pour préserver ses proches de son divorce d'avec sa femme. Il n'a pas hésité à se remettre en cause et à aller voir un psy et une assistante sociale. Ce candidat très émouvant recherche une femme gentille, aimante, douce, joyeuse.