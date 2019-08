Aude (L'amour est dans le pré) amincie, toujours proche d'un ancien candidat

Maman solo, Aude ne semble pour l'heure pas avoir remplacé Christopher et ses blagues aérophages. "J'ai mis deux mois à m'en remettre, expliquait-elle sur Instagram à la suite de leur séparation. Certains cachent bien leur jeu. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée... Gérer ma vie d'agricultrice et de maman n'est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué". Quant à Emeric, après avoir essuyé un échec sentimental auprès de Lucie et de ses perroquets, il a trouvé son bonheur auprès d'une certaines Maëlle et vit les joies et les peines d'une relation longue distance. Depuis quelques semaines, la jeune femme n'apparaît d'ailleurs plus sur les photographies qu'il publie sur les réseaux sociaux. Espérons que ça ne sente pas le sapin !