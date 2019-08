Lucie (L'amour est dans le pré) enceinte : belle photo de son baby bump

En novembre dernier, Lucie s'était confiée à nos confrères de Télé Star sur sa relation avec le gardien de but au Valenciennes FC. "On n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps !", expliquait-elle notamment.

De son côté, Émeric est moins chanceux. Dans le premier numéro de L'amour vu du pré diffusé lundi 26 août, nous avons appris que Maëlle et lui étaient séparés.