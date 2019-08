L'amour est dans le pré : Lucie, ex-prétendante d'Émeric, est enceinte !

Un bébé que la belle Lucie accueillera avec son amoureux, le footballeur Jérôme Prior, gardien de but au Valenciennes FC. En novembre dernier, la jeune femme annonçait avoir trouvé sa moitié, un "très beau garçon, brun, adorable" comme elle l'avait confié à nos confrères de Télé Star. Et d'ajouter à l'époque : "Mais on n'en est qu'au début de notre relation. Et là, je vais vraiment prendre mon temps !" Aujourd'hui, les amoureux ont fait du chemin et s'apprêtent à passer une belle étape dans leur relation.

De son côté, Émeric a renoué avec Maëlle, jeune femme rencontrée lors du speed dating de L'amour est dans le pré. Auprès de TV Mag, le pépiniériste et apiculteur breton avait révélé les dessous de ses retrouvailles avec la jeune femme : "Je n'arrêtais pas de repenser à notre speed dating. Au départ, je n'osais pas la recontacter, par respect, par peur... Et puis finalement, je me suis lancé. Je l'ai donc invitée chez moi, de façon amicale. Et quand je l'ai revue, c'était une évidence. Après son départ, j'ai dit à mon beau-frère que c'était la femme de ma vie. Un coup de foudre."

Toutes nos félicitations à Lucie et son compagnon !