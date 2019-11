Jazz (JLC Family) : Elle dévoile la piscine où son fils Cayden a failli mourir

Le cauchemar est terminé pour Jazz et sa famille. Son fils Cayden (9 mois) est sorti d'affaire. Le bébé est enfin rentré à la maison, entouré de ses proches. Pour l'occasion, les parents de la JLC Family ont organisé une grande fête pour célébrer le retour de leur fils le 8 novembre 2019. Sur Snapchat, on découvre que le bébé a été gâté avec de nombreux cadeaux tout comme leur fille Chelsea (née en décembre 2017). D'énormes ours en peluche sont dispersés un peu partout dans leur maison de Dubaï. Les parents savourent la joie simple d'être en famille après le drame survenu quelques jours plus tôt, et qui aurait pu être tragique.

Sur Snapchat, la maman prend une photo de la piscine où son fils a failli perdre la vie. Elle écrit :"Cette piscine est devenue mon pire cauchemar, que faire la garder ou l'enlever ?" En effet, leur fils Cayden a été sauvé de justesse de la noyade grâce à son père qui lui a fait les gestes de premiers secours. Transporté inanimé à l'hôpital, le bébé est resté plusieurs jours dans le coma avant d'être finalement tiré d'affaire.

Un épisode horrible et traumatisant pour la famille de Jazz. L'ancienne candidate de La Bataille des Couples a raconté que c'est son mari Laurent qui a sauvé la vie de leur fils. "Il lui a fait du bouche-à-bouche, il a tout fait pour le ramener à la vie. D'ailleurs, le neurochirurgien nous a dit que si Laurent n'avait pas fait les premiers soins, Cayden ne serait jamais en vie", a-t-elle confié précédemment sur les réseaux sociaux.

Heureusement, tout est bien qui finit bien pour la famille de Jazz. Bien sûr, l'ancienne candidate de Qui veut épouser mon fils ? a annoncé que son tournage de la JLC Family saison 2 était annulé.