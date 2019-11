Jazz, son fils Cayden sorti de l'hôpital : terrible photo, mais bonne nouvelle

Jazz et son mari Laurent ont vécu les jours les plus difficiles de leur vie. Il y a cinq jours, son fils Cayden (bientôt 9 mois) a été hospitalisé d'urgence, après s'être noyé. Mais ses jours ne sont heureusement pas comptés. Il est même sorti de l'hôpital comme l'a annoncé l'ancienne candidate du Bachelor sur Snapchat, ce vendredi 8 novembre 2019. Sur Instagram, elle a également partagé une photo déchirante, accompagnée d'une légende pourtant rassurante.

Sur Snapchat, Jazz a tout d'abord annoncé en vidéo que Cayden était de retour chez lui. Elle a filmé des images de Laurent et Chelsea (bientôt 2 ans) en train de jouer avec lui. Elle a ensuite remercié ses fans de leur soutien indéfectible. Puis, sur Instagram, la belle brune de 27 ans a publié une photo de son bébé lors de son séjour à l'hôpital. On le découvre intubé, sa maman à ses côtés, en train de lui déposer un baiser sur le front. Un cliché difficile à regarder tant il fait mal au coeur. En légende, la star de JLC Family a écrit : "J'ai vécu la semaine la plus dure de ma vie, en une fraction de seconde mon univers s'est effondré, nous avons tellement souffert nous avons tellement pleuré mais surtout nous avons tous tellement prié et vous savez quoi ? Nos prières ont été entendues. Aujourd'hui, après six jours très douloureux, King Cayden is back. Je n'ai pas les mots pour remercier dieu, ma famille, mes amis, ma production ahprod, mon agence, mes abonnées et surtout vos prières. Merci à vous tous de m'avoir donné autant de force, d'amour et d'avoir ramené Caydou auprès de nous. Cette épreuve m'a fait grandir et surtout m'a rappelé les priorités dans la vie. La JLC family vous aime, merci Dieu. Et Al-ḥamdu lillah."