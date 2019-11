Jazz (JLC Family), son fils Cayden hospitalisé : photo déchirante et inquiétudes

Voilà des posts très inquiétants. Jazz, ex-candidate du Bachelor, des Anges et de La Villa des coeurs brisés, est aujourd'hui l'une des plus grandes stars de la télé-réalité. Mariée à Laurent, homme d'affaires à succès, et mère de deux enfants, Chelsea (bientôt 2 ans) et Cayden (bientôt 9 mois), Jazz vit des heures très difficiles : son fils est actuellement à l'hôpital à Dubaï, où vit la petite famille.

Alors que le tournage de la saison 2 de JLC Family (télé-réalité centrée sur la petite famille) vient de se terminer, le couple, qui d'ordinaire est l'un des plus présents sur les réseaux sociaux, a étrangement été absent ces derniers temps. Des heures de silence qui ont beaucoup inquiété leurs fans. Et ces derniers avaient raison de craindre le pire puisque le bébé de bientôt 9 mois est hospitalisé.

La famille, qui partage tout avec ses admirateurs, n'a pas révélé les causes de cette hospitalisation. Mardi 5 novembre 2019, Laurent a juste publié une photo de son poignet sur lequel il a fait tatouer le prénom de son fils. Puis, il a ajouté un émoticône prière. Une publication qui a bien sûr inquiété tous les followers de la JLC Family.

Eva Queen, la soeur star de la chanson de Jazz, a de son côté écrit quelques heures plus tard : "On reviendra bientôt plus fort si Dieu le veut. Ne nous inquiétez pas, on vous aime."

Enfin, Jazz a posté mercredi 6 novembre 2019 une photo qui brise le coeur, mais qui délivre un message rassurant. Sur le cliché, pris il y a deux jours, on peut voir Cayden intubé. Et la mère de famille écrit : "Ça a été les trois jours les plus durs de ma vie, mais, merci Dieu, tout rentre dans l'ordre. Je vous parlerai plus tard. Tout de suite, j'ai juste envie d'être en paix."

Il faudra donc attendre encore un peu avant de comprendre ce qu'il s'est passé. En attendant, nous adressons tout notre soutien à la famille de Jazz.