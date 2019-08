Eva Queen : Son nom, son signe, sa soeur Jazz... Qui est la jeune chanteuse ?

Eva Queen est la nouvelle chanteuse montante de la scène urbaine. Alors que le rap et le hip-hop connaissent une grande popularité, portés par de nombreux et talentueux artistes comme PNL, Damso, Nekfeu ou encore Niska, tous de très gros vendeurs de disques, la jeune femme jouit d'une popularité grandissante portée par sa collaboration avec Lartiste. Mais qui est-elle ?

Cette jeune femme de 18 ans originaire de la Côte d'Azur a commencé la musique dès le plus jeune âge. "Quand j'ai appris à parler, je chantais déjà avec ma maman. Après j'ai commencé le piano à 5-6 ans", confiait-elle à nos confrères de Purebreak. Contactée par des producteurs, elle sort en octobre 2018 le clip de Mood, qui culmine aujourd'hui à 44 millions de vues. "Je pensais faire un son, qui allait bien marcher vu la notoriété de ma famille, mais je n'aurais jamais pensé que ça prendrait de l'ampleur, genre être une vraie chanteuse", raconte-t-elle.

Sa famille, justement. Eva Queen a pu compter sur le soutien de sa soeur Jazz et sur ses amis de télé-réalité pour faire de la pub à sa musique. Une des raisons de son succès ? La jeune femme avoue que sa soeur lui a "ouvert des portes". "Ça en ferme aussi, puisque des gens n'adhèrent pas à la télé-réalité. L'image de la télé-réalité ne me dérange pas, même si je ne suis pas dans ce milieu-là", poursuit-elle, toujours auprès de Purebreak. L'influence de sa soeur l'a aidée à populariser sa musique, même si elle aurait pu faire carrière dans la télé-réalité, comme sa soeur le lui "avait déjà proposé".

Queen, un nom et un signe

La jeune femme se fait appeler Eva Queen, en référence au signe de couronne qu'elle fait dans ses clips et sur Instagram. "Tout le monde a un signe, Jul, PNL... Dans notre feat [On Fleek, ndlr], Lartiste a commencé à m'appeler Eva Queen. Je me le suis approprié et le dis dans mes sons". Ce signe vient en réalité d'un "délire" partagé avec une amie "depuis longtemps", qui est finalement "resté" dans l'univers de la chanteuse. Son nom de scène reste bien "Eva", mais son premier album s'intitule Queen. Une évidence.