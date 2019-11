Jazz (JLC Family) : Son fils Cayden sorti de l'hôpital, la photo qui rassure

Il y a quelques jours, Jazz et son mari Laurent vivaient la peur de leur vie. Leur jeune fils Cayden, âgé de bientôt 9 mois, se noyait accidentellement dans leur piscine après avoir échappé à la vigilance de son entourage. Heureusement pour lui, son père a rapidement remarqué son absence et a découvert son corps inanimé dans l'eau. "Ça a été un superhéros. Il a sauté dans l'eau, il a récupéré son fils et a tout fait pour le ramener à la vie. Il a fait les premiers gestes de secours. Le neurologue nous a dit que si Laurent n'avait pas fait les premiers soins à la perfection, Cayden ne serait jamais en vie. Laurent a sauvé son fils", déclarait Jazz en larmes quelques jours plus tard dans une story Snapchat.

Cayden est aujourd'hui de retour chez lui auprès de ses parents et de sa soeur aînée Chelsea (2 ans). Pour autant, la vedette de télé-réalité peine à se remettre de cette expérience traumatisante. Sur Instagram, elle a partagé un adorable portrait de ses deux enfants réunis et en bonne santé. L'occasion pour elle de se montrer reconnaissante. "Mes enfants, ma plus belle réussite, cette photo me rend tellement heureuse, car je dois l'avouer, pendant quelques jours, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire à nouveau une photo avec eux réunis. Merci à ma famille, mes amis ma production, mon agence, mes abonnés et merci à l'hôpital pour m'avoir rendu mon bébé. Une épreuve qui m'a ouvert les yeux, vos prières nous ont tellement aidés. Dieu merci, nous sommes des privilégiés, mille mercis à tous. Je vous aime tellement."

Un message qui a forcément bouleversé ses admirateurs. "Content qu'il soit sain et sauf, ce petit bout", "Leur complicité est magnifique", "Merci à vous d'être vous", lit-on. Très affectés, Jazz et Laurent se demandent même s'ils ne vont pas se débarrasser de leur fameuse piscine devenue le souvenir ineffaçable du pire moment de leur vie.