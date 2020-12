Jazz déjà de retour après le scandale : de sages paroles après les tromperies

Elle aura tenu un peu plus de 48 heures. Jazz avait annoncé quitter les réseaux sociaux après les révélations de Maeva Ghennam sur les tromperies de Laurent Correia, son mari qui est également le père de ses deux enfants Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans). Mercredi 23 décembre 2020, Jazz a craqué.

C'est sur Snapchat que la jeune maman a fait une apparition surprise. Pas de prise de parole en live, mais une citation écrite. "Ne pense pas à l'injustice que tu as subi car ton coeur va s'endurcir, ta haine augmenter et ta colère perdurer", peut-on lire. Une phrase lourde de sens pour Jazz qui a récemment dû faire face à des informations déplaisantes...

Dimanche 20 décembre 2020, Maeva Ghennam avait passé la nuit avec Sisik, ami de la JLC Family. Jazz et la soeur du chanteur s'étaient amusées de la situation. Très vexée, la brunette avait pris la décision de balancer de gros dossiers. "J'ai une amie qui s'appelle Lilly, c'est une Française qui vit à Dubaï. Il s'avère que Laurent lui parle et cherche à la voir. Et j'ai toutes les preuves ! Laurent a des maîtresses, en particulier une maîtresse ici à Dubaï qu'il voit, qu'il assume, avec qui il couche et de qui il est amoureux. Il trompe sa meuf avec une bombe atomique ! Ça me faisait de la peine pour Jazz", avait assuré Maeva Ghennam sur Snapchat. Des tromperies assumées par Laurent dans la foulée.

Jazz avait alors à son tour pris la parole sur le réseau social, en larmes. "Aujourd'hui, je m'avoue vaincue, j'arrête la guerre avec eux. Je perds beaucoup trop de temps à cause de tout ça. À partir d'aujourd'hui, je décide que tout est fini, mes réseaux sociaux, être influenceuse... Je suis prête à m'asseoir sur de l'argent et avoir une vie normale juste pour ne plus voir ce monde dégueulasse", lâchait Jazz, "humiliée", qui promettait de fuir ce milieu.

Finalement, son absence n'aura été que de courte durée... Toutefois, pour l'heure, la star de télé-réalité ne partage plus son quotidien à Dubaï et ne fait plus de placements de produits.