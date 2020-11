Jazz (JLC Family) furieuse parce que Cayden, son fils de 1 an, porte du vernis à ongles

J'en ai pleuré

Il en faut peu pour qu'elle sorte de ses gonds. Ceux qui l'ont vue rejeter Shake dans l'émission Qui veut épouser mon fils ? avec perte et fracas en 2015 le savent. Il y a peu de temps, Jazz expliquait que de jeunes femmes mal intentionnées tentaient de briser sa famille et sa vie en contactant son époux, Laurent. "Ce matin j'ai fouillé un peu le portable de mon mari je l'avoue, racontait-elle. Je regarde, je ne trouve rien et dans Instagram je vais dans 'autre'. Vous savez, c'est là où se trouvent les messages qu'on ne reçoit pas directement. J'ai été profondément bouleversée, j'en ai pleuré. Il y a une meuf qui habite à Dubaï et qui a répondu à une story de Chelsea : 'Ta fille est sublime tout comme toi, on formerait une plus belle famille à trois.' A vomir." Assurément, Jazz est vernie d'avoir trouvé la perle rare...