Jazz : Sombre découverte dans le portable de son mari, certaines veulent briser sa famille

Dimanche 18 octobre 2020, Jazz n'en pouvait plus de se contenir. Elle s'est donc saisie de son compte Snapchat pour faire une petite mise au point concernant les messages que pouvait recevoir son mari Laurent.

Depuis plusieurs années, la belle brune de 28 ans est en couple avec Laurent Correia (30 ans). Les tourtereaux se sont mariés, ont eu deux enfants prénommés Chelsea (2 ans et demi) et Cayden (1 an), et ont une vie de rêve dans une belle maison à Dubaï. Un rythme de vie qui peut attirer des personnes mal intentionnées. De nombreuses femmes écriraient en effet au beau brun, sans doute pour avoir la même vie de luxe. Mais trop c'est trop, Jazz n'en peut plus de lire certains messages et l'a fait savoir.

"J'ai hésité à faire cette story, mais je vais la faire. Comme beaucoup de femmes de temps en temps, quand notre mari dort, on chope son portable et on fouille un peu dedans. Donc ce matin j'ai fouillé un peu le portable de mon mari je l'avoue. Je regarde, je ne trouve rien et dans Instagram je vais dans 'autre'. Vous savez, c'est là où se trouvent les messages qu'on ne reçoit pas directement. J'ai été profondément bouleversée, j'en ai pleuré. J'ai vu à quel point les femmes sont de mauvaises filles", a tout d'abord confié Jazz. Elle a ensuite détaillé les messages qu'elle avait trouvés : "Il y a une meuf qui habite à Dubaï et qui a répondu à une story de Chelsea : 'Ta fille est sublime tout comme toi, on formerait une plus belle famille à trois.' A vomir. Il y en a une autre qui lui dit : 'Salut Laurent, qu'est-ce que tu fais ce soir, on pourrait peut-être se rejoindre ?' Je suis un peu choquée."

Jazz agacée par les messages

La star de la JLC Family a bien compris que certaines femmes étaient prêtes à tout pour de l'argent. Elle a donc tenu à faire une petite mise au point : "Vous voulez son argent ? Moi sa propre femme, je ne prends pas un euro à mon mari. On paie tout ensemble. Et vous les petites p***sses, vous pensez que mon mari va vous entretenir ? Vous n'avez pas de figure. J'ai de la chance que mon mari ne dérape pas. Vous seriez prêtes à briser le coeur de mes enfants tout ça pour avoir la gloire de vous être tapé mon mari ? Vous êtes de grandes malades."

Jazz en voit de toutes les couleurs car, en plus de ce genre de messages, elle doit parfois affronter des rumeurs d'infidélité à cause de femmes (qui ont parfois déjà un mari et des enfants) qui s'inventent une vie avec Laurent. Mais elle a prévenu, elle a mémorisé chaque visage des personnes qui ont tenté de briser son couple. "Le jour où je vais vous croiser, vous allez me voir ! Je dirais même à ma fille de venir vous voir, je pense. Mon mari est un homme libre, il n'est pas séquestré, il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais il sait qu'à la moindre erreur, je me barre. Si je ne me suis pas barrée, c'est parce qu'il se tient très bien. Entre les vraies folles et les fausses folles qui inventent des comptes, on en a un peu ras-le bol. On est ensemble depuis quatre ans, on est marié, on a deux enfants, bientôt trois inchallah, donc il faut arrêter. (...) Même s'il me trompait, vous n'auriez rien du tout. Ni sacs, ni bracelets, ni ma maison, ni mes voitures, ni mes diamants. Donc arrêtez de faire les p***** parce que vous n'allez rien gagner à la fin de l'histoire", a-t-elle conclu, persuadée que Laurent ne la trompera jamais.