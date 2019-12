Jazz : Château gonflable, petit train... L'incroyable anniversaire de Chelsea

Bon anniversaire Chelsea ! Le 12 décembre 2017, Jazz et son mari Laurent vivaient l'un des plus beaux jours de leur vie : la naissance de leur petite fille. Sans surprise, ils n'ont pas manqué d'organiser une grosse fête pour les 2 ans de leur princesse, un anniversaire qu'ils ont partagé avec leurs fans, sur Snapchat.

C'est le thème de la Reine des neiges que le couple a choisi pour faire plaisir à Chelsea. Son gâteau était donc bien entendu bleu, avec la figurine d'Elsa sur le dessus. Les décorations de table étaient également à l'effigie des personnages du film, tout comme... le château et le toboggan gonflables. Eh oui, les invités ont eu la chance de s'y amuser. Une personne déguisée en la soeur d'Anna a aussi fait le show, pour le plus grand plaisir de la fillette.

Ce n'est pas tout, pour que cet anniversaire soit encore plus incroyable, ils avaient disposé un petit train, une machine à bulles et une machine de barbe à papa. Un homme a été engagé pour gonfler des ballons et les transformer en animaux. Les invités ont également pu s'amuser dans le toboggan que Laurent a offert à sa merveille et ont eu le droit à de jolies comptines.

Sans surprise, Chelsea a été très gâtée. La famille a filmé une montagne de cadeaux. Nul doute que la reine du jour avait des étoiles plein les yeux en découvrant cette incroyable fête qu'elle pourra garder en mémoire grâce aux photos prises par ses parents.

Le 17 février 2020, Jazz et Laurent fêteront le premier anniversaire de leur fils Cayden. Un événement qui sera tout aussi grandiose on imagine.