Jazz humiliée : tromperies de Laurent, coups bas... "Je quitte les réseaux !"

Rien ne va plus pour la JLC Family. À Dubaï, le couple formé par Jazz et Laurent Correia, alias Billionaire, risque de voler en éclats. Et Maeva Ghennam n'y est pas pour rien.

Dimanche 20 décembre 2020, sur Snapchat, la maman de Chelsea (3 ans) et Cayden (bientôt 2 ans) a annoncé en larmes quitter les réseaux sociaux et son job d'influenceuse. Explications sur le scandale qui secoue les starlettes du petit écran.

Maeva Ghennam au lit avec SisiK, le début d'un scandale

Tout a commencé jeudi 17 décembre 2020, lorsque Maeva Ghennam a passé la nuit avec SisiK, chanteur et ami proche de Jazz et Laurent. Sur Snapchat, la soeur de SisiK et Jazz se sont amusées de ce nouveau couple. Mais la candidate des Marseillais (W9) s'est sentie "humiliée" et a à son tour pris la parole sur Snapchat, déclenchant une véritable guerre. "Oui, j'ai fait after chez SisiK et j'assume complètement. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'on snape les draps pour se foutre de ma gueule... Ce que fait Jazz est très hypocrite !", lance Maeva Ghennam, estimant que son ennemie a voulu "l'humilier et l'afficher publiquement devant toute la France".