Jazz, son mari Laurent transformé physiquement : son avant/après bluffant

C'est un nouvel homme que Jazz Correia a en face d'elle. Son mari Laurent s'est mis en tête de se muscler et pour y arriver, il se donne les moyens. Sans surprise, les premiers résultats sont déjà visibles et il les a dévoilés le 11 août 2020, sur Instagram.

Quand le papa de Cayden (1 an) et Chelsea (2 ans) a un objectif, il fait tout pour l'atteindre. Il l'a prouvé ces derniers jours en changeant de mode de vie. Laurent va quotidiennement à la salle de sport et a fait appel à un coach sportif pour faire les bons exercices. Il a également adopté une alimentation plus saine et plus protéinée pour prendre des muscles. Résultat : son corps a déjà changé et cela se voit.

Laurent Correia a dévoilé un diaporama photo. Sur le premier cliché, on peut voir que le beau brun 25 ans a désormais des abdominaux et des muscles au niveau des bras. Un corps sculpté qu'il n'avait pas avant comme on peut le voir sur la deuxième photo. "Je suis passé de 67 kilos à 75 kilos actuellement. Les amis après trente jours de combat les résultats sont là. Je suis passé par toutes sortes d'émotions : la rage, la douleur, la détermination, le découragement, la fierté, la rencontre du vrai sport et la rencontre d'un coach qui devenait peu à peu un ami et au bout de trente jours seulement, j'ai un résultat que je n'aurais jamais pensé avoir un jour dans ma vie. Les amis je n'ai jamais été un fan de sport mais c'est devenu vital pour moi grâce à @h.coaching. J'ai juste un mot à dire les amis : prenez votre courage à deux mains et foncez. Je me sens mieux, plus confiant, plus sûr de moi et ce n'est que le début", a-t-il écrit en légende de sa publication.

Laurent a également promis qu'il partagerait son évolution physique. Puis, il a remercié son coach d'avoir fait de lui un homme déterminé. Très vite, ses abonnés l'ont félicité. Et ils attendent avec impatience de voir les prochains changements. De quoi sans doute motiver encore plus le jeune homme et rendre fière sa jolie famille.