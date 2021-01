Jazz furieuse : sa soeur Eva Queen annoncée morte, mise au point explosive

Jazz (28 ans) a eu une grosse frayeur en se réveillant le 27 janvier 2021. Sa petite soeur Eva Queen (19 ans) a été annoncée morte sur les réseaux sociaux. Une rumeur qui n'a, en toute logique, pas du tout fait rire l'épouse de Laurent Correia. Sur Snapchat, elle a donc tenu à crier sa colère.

La nuit du 26 janvier, des internautes se sont amusés à relayer une sordide rumeur. Ils ont annoncé la mort de la chanteuse Eva Queen, de quoi inquiéter les fans de la jeune femme ainsi que ses proches. Très vite, Jazz a appelé sa maman pour avoir des nouvelles de sa soeur. Une fois rassurée, elle a pris la parole sur Snapchat. "Dans un premier temps, pour vous rassurer comme je vous ai dit, c'est une rumeur. Ma petite soeur va très bien", a-t-elle tout d'abord confié.

Elle a ensuite expliqué qu'elle avait paniqué en découvrant les ragots et qu'elle avait vite expliqué la situation à sa maman. "Mon coeur a explosé, mes jambes tremblaient. J'ai cru que j'allais faire une attaque. (...) Il y a des tarés mentaux qui vont jusqu'à inventer des rumeurs de décès. Le tout premier gars, je ne sais pas lequel c'est qui a fait ça sur TikTok s'est dit que ça allait lui ramener des vues. Il ne s'est pas dit une seule seconde que au-delà d'être Eva Queen ou chanteuse, elle a aussi une vraie famille et que nous quand on voit un truc comme ça on est mal. (...) Je vous jure que j'ai failli vomir", a poursuivi Jazz.

Toujours aussi énervée, la maman de Chelsea (3 ans) et Cayden (2 ans et demi) a conclu : "Il y a rumeurs et rumeurs bande de fous. Vous vous rendez pas compte en disant des rumeurs que déjà vous pouvez détruire la vie de quelqu'un, vous pouvez faire souffrir quelqu'un d'autre, vous pouvez humilier une personne, tout. Les créateurs de rumeurs c'est des gens que je ne comprends pas." Le message est passé !