JLC Family, une tromperie dévoilée en direct : "Je suis choquée, je l'apprends comme vous"

Il s'en passe des choses dans la vie de la JLC Family. Depuis le lancement de la saison 3 le 4 janvier 2021, les téléspectateurs de TFX ont assisté à la disparition de Blue (le chien de la famille), du doudou de Jazz (très important, elle y tient comme à la prunelle de ses yeux et a remué ciel et terre pour le retrouver), à des tensions entre Laurent Correia et sa femme et à une histoire de tromperie.

En effet, lors de l'épisode diffusé le 6 janvier, Mélissa, la compagne de l'époque de SisiK n'avait pas le sourire. En pleine nuit, le chanteur qui était le leader du groupe Logobi GT, a quitté la villa sans prévenir. "Hier soir on est sortis. On est rentrés vers 2h et vers 4h il est parti de la maison sans me dire où il allait", a expliqué la belle blonde à Jazz. Elle a bien tenté de lui envoyer des messages, restés sans réponse. Elle a supposé qu'il était allé voir ses soeurs et son ex lui a finalement soutenu que c'était bel et bien le cas.

Mais il a bien vite raconté la véritable raison de son absence à son meilleur ami Laurent. "En fait j'ai capté deux meufs. Mais hasard de fou. Je descends à l'hôtel de ma soeur et je tombe sur l'autre meuf qui habite dans mon bâtiment. Elle me demande comment ça se passe avec ma meuf, je lui ai dit que oui. Elle m'a répondu : 'Viens on rentre ensemble.' Avec sa copine etc. Donc je l'ai captée elle et sa pote. J'ai dit non, mais elle m'a envoyé un message. C'était son anniversaire, elle était sur Dubaï, donc pris au dépourvu, je la capte. Il était 3h30. Je suis rentré à 8h. Ce n'était pas prévu", a-t-il expliqué en se faisant passer pour la victime. Il a ensuite tenté d'esquiver le sujet avec Mélissa.

La jeune femme a donc appris, en même temps que les téléspectateurs, que SisiK était retombé dans ses travers. "J'ai appris en même temps que vous que ce soir-là, il était avec des filles. La version c'était qu'il est parti chercher ses soeurs à l'aéroport. Finalement, mon intuition était bonne. Je suis choquée, je ne pensais pas que ça avait été jusque là. (...) Le temps est passé, maintenant on n'est plus ensemble, on est en bons termes. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. En tout cas t'es qu'une merde, sache-le. Je suis choquée quand même d'apprendre ça en même temps que vous", a-t-elle réagi sur Snapchat. Dur...