Julien Tanti tacle la JLC Family : Jazz et Laurent montent au créneau, clash en vue !

La guerre est déclarée à Dubaï. D'un côté le couple Manon et Julien Tanti, de l'autre la JLC, alias Jazz et son amoureux Laurent. C'est via réseaux sociaux interposés qu'ils s'attaquent les uns les autres. Il faut dire que les premiers sont les stars des Marseillais (W9) tandis que le couple Correia a lancé sa propre télé-réalité, la JLC Family (TFX). Et c'est d'ailleurs de là que serait parti le clash...

Un clash Tanti VS JLC à cause de... Dubaï

Des rumeurs annonçaient le prochain tournage des Marseillais à Dubaï, ce qui avait agacé Jazz. "Je ne suis pas trop ce qu'elle fait. Peut-être que si elle dit ça, c'est parce qu'elle doit faire des choses aussi. Quand tu sais qu'en face de toi, tu as un vrai monstre qui débarque et qui tourne, tu te demandes ce que tu vas faire... 1000 téléspectateurs ? (Rires). C'est ça le problème !", avait alors balancé Julien Tanti en interview pour Melty.

C'est alors que Laurent Correia a pris la parole sur son compte Snapchat mardi 24 novembre 2020. Le businessman, à la tête de Billionaire Pronos, un site de paris sportifs, qualifie alors ses ennemis de "merdes qui, juste parce qu'ils ont fait de la télé, pensent qu'ils sont au-dessus". "Ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas comme s'ils étaient bloqués en 2000, poursuit-il. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils s'inquiètent tellement de la vie des gens. Quand tu es épanoui et bien, tu regardes ta vie, tu ne regardes pas autour de toi, tu n'as pas le temps." L'amoureux de Jazz, qui se dit "épuisé" par la situation, souhaite alors rencontrer Julien Tanti : "Venez on se voit, on habite dans la même ville. Quel est ton problème ? Viens on se voit en vrai. Pourquoi tu veux discuter sur les réseaux ? (...) Vous avez perdu vos principes, vos valeurs."

Jazz prête pour la réconciliation

De son côté, Jazz a également pris la parole, toujours sur Snapchat. "Je n'ai jamais dit que j'avais un problème avec les Marseillais qui tournaient à Dubaï. Je ne le savais même pas. J'ai juste dit que j'en avais marre des gens qui venaient faire de nouvelles émissions de télé-réalité à Dubaï, rectifie la maman de Chelsea (bientôt 3 ans) et Cayden (1 an). Les Marseillais ce n'est pas une nouvelle télé-réalité. Et moi contrairement à eux, j'ai la correction de dire que l'émission marche. Le truc qu'ils font en dehors des Marseillais en famille, ça ressemble à la JLC soyons honnêtes."

Et d'appeler à la paix avec les Marseillais : "Venez ont enterre la hache de guerre parce qu'un jour les guerres vont trop loin. Je ne suis ni en colère ni en guerre contre vous, il y a de la place pour tout le monde. Je vous laisse le choix de tout stopper. Tout ça c'est vraiment bête. Le mieux serait que quand il y a un problème, on communique."

Reste à savoir si cet appel sera entendu par le clan Tanti...