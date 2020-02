Nabilla dans Love Island : son énorme salaire révélé, elle "pète un câble"

Le 5 février 2020, Nabilla a annoncé son grand retour à la télévision. La maman de Milann a été choisie pour animer Love Island. Il s'agit de la version française du programme britannique, qui se tournera en Afrique du Sud et sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video en mars prochain.

Pour aider une brochette de célibataires à trouver l'amour, la jolie brune de 28 ans aurait touché un sacré pactole. C'est ce qu'a révélé Maxime Gueny vendredi 21 février dans Touche pas à mon poste. "Nabilla a réussi à négocier l'un des plus gros cachets jamais signés pour une animatrice", explique d'emblée le chroniqueur. Et c'est peu dire puisqu'il s'agirait de "près d'un million d'euros". Un salaire mirobolant pour la nouvelle carrière de l'ancienne star des Anges, qui sera contrainte de partir en tournage pendant un mois loin de chez elle.

Cette information a fait l'effet d'une bombe sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce qui n'a pas plu à la principale intéressée. "C'est pas possible en fait, vous voulez me rendre folle. Vous voulez que je pète un câble à débattre sur mon salaire depuis des années ! Stop !", s'est-elle d'abord énervée sur Snapchat. Sur Twitter, elle a également réagit en s'adressant directement à Benjamin Castaldi, animateur des vendredis soir sur C8. "C'est quoi le problème encore...", écrit-elle, las d'être au coeur de polémiques. Un peu plus tard, le complice de Cyril Hanouna a tenté de calmer le jeu. "Il n'y a aucun problème ma belle, félicitations pour la présentation de Love Island ! Et bsahtek [bravo, ndlr] pour le salaire." Quoi qu'il en soit, il en faudra bien plus entacher le bonheur de Nabilla, trop heureuse de se lancer dans cette nouvelle aventure. Par ailleurs, elle peut toujours compter sur ses millions d'abonnés pour la soutenir coûte que coûte.