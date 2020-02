Nabilla de retour à la télé : Milann au coeur d'une sacrée organisation

Mercredi 5 février, Nabilla a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux ! L'ancienne starlette de télé-réalité s'apprête à faire son retour sur le petit écran à l'occasion du lancement d'un tout nouveau projet. En effet, celle qui vient de souffler ses 28 bougies a accepté de présenter l'émission Love Island. Il s'agit de la version française du programme britannique, qui se tournera en Afrique du Sud et sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video. Ainsi, la femme de Thomas Vergara devra s'éloigner pendant un mois de son nid douillet à Dubaï pour aider une brochette de célibataires à trouver l'amour. Cette opportunité demande donc quelques ajustements. Mais qu'on se rassure, la jeune maman a déjà tout prévu. "C'est hyper chaud... Après, j'ai mon assistant Paul qui est toujours avec moi, j'ai mon mari qui est hyper fort aussi pour ça et puis, voilà, mon fils, il a 3 mois, mais il a déjà fait trois pays ! J'ai ma mère aussi qui sera là pour le garder quand je serai sur le tournage. J'ai hâte de partir... Je vais tout prendre : toute ma famille, tous mes sacs, toutes mes tenues... Pour un mois, je vais prendre au moins 10 valises !", a-t-elle expliqué à Melty.

Les projets s'accumulent, mais ne se ressemblent pas pour Nabilla. Après s'être fait un nom grâce aux Anges sur NRJ12, la jolie brune s'est reconvertie en influenceuse ultracotée puisqu'elle compte plus de 5 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. En parallèle, elle a développé sa propre marque de cosmétique. Le tout en s'épanouissant personnellement avec les deux hommes de sa vie, Thomas et leur fils Milann. Un planning déjà bien rempli qui sera surchargé avec le tournage de Love Island. Mais bien qu'elle reconnaisse avoir peu de répit, Nabilla n'a jamais été aussi heureuse. "Ce n'est pas facile, mais j'ai énormément de chance de pouvoir faire tout ça... Je n'échangerais ma vie pour rien au monde ! Alors oui, c'est du travail, des concessions, mais voilà, quand on a de la chance, on continue, on s'accroche... Je suis comme ça !", s'enthousiasme-t-elle. Et de poursuivre : "C'était plus facile avant d'avoir mon enfant, aujourd'hui c'est : Je me réveille, je change une couche, ensuite je vais donner un biberon, ensuite je fais ma douche, ensuite je rechange une couche... Ce genre de trucs ! Je dors très peu, mais ça va, je suis encore jeune !"

Pour voir la belle Nabilla dans son nouveau rôle d'animatrice, rendez-vous le 2 mars 2020 sur Amazon Prime Video !