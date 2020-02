Nabilla entourée de célibataires : son grand retour à la télévision !

Version française d'un programme britannique, l'émission Love Island regroupe plusieurs célibataires qui vont tenter de trouver l'amour, en Afrique du Sud. Jusqu'ici, c'est une recette bien connue. Pourtant, une étonnante nouveauté risque de tout chambouler : via une application mobile, les internautes pourront influer sur le jeu et décider qui pourra continuer l'aventure. Un seul et unique couple sera en finale et seule une personne du duo remportera le gros lot. Cependant, ce dernier pourra choisir s'il souhaite ou non partager sa récompense avec sa moitié.

Interrogée par Melty, Nabilla croit dur comme fer à ce nouveau concept : "Pour la première fois, c'est le public qui va décider de tout, des départs et des arrivées, en direct. D'habitude, on a l'impression que tout est contrôlé dans les programmes, là, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand... Aujourd'hui, toutes les émissions se ressemblent, là il y a un truc en plus !" déclare-t-elle au média.

Quant à son rôle, la jolie brune sera donc la maîtresse de cérémonie ! "Je serais sur place pendant toute la durée du tournage, je vais regarder tout ce qui va se passer, je vais les voir évoluer, je vais les accompagner. Je vais venir leur annoncer les mauvaises et les bonnes nouvelles... (...) je vais les voir évoluer, je serai un peu la conseillère des candidats. De part mes expériences. Mais ce n'est pas parce que je suis animatrice, que je vais me mettre dans une case : Je vais dire ce que je pense et je vous donnerai des petites infos...", ajoute-t-elle malicieusement.

Très inspirée par Cyril Hanouna, dont elle a été la chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8), la jeune femme n'a pas caché son admiration pour l'animateur. "Je trouve qu'il est hyper novateur, il ne fait pas du réchauffé. C'est le roi de l'impro, il improvise en direct tous les soirs. Il a vraiment toujours le bon mot, la bonne blague... C'est un métier, c'est de l'art. C'est un animateur qui m'inspire beaucoup", a-t-elle déclaré.

Pour voir la belle Nabilla dans son nouveau rôle d'animatrice, rendez-vous le 2 mars 2020 sur Amazon Prime Video !