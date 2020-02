Nabilla, son choix de montrer Milann: "J'avais peur qu'on me suive pour le voir"

C'est la grande interrogation de la plupart des stars de télé-réalité qui deviennent parents. Doit-on, oui ou non, montrer son enfant sur Instagram ? Si certains, comme Carla Moreau, maman d'une petite Ruby, ou encore Manon Marsault, maman d'un petit Tiago, ont choisi de créer un compte Instagram dédié à leur bébé, d'autres, comme Nabilla, préfèrent n'exposer qu'occasionnellement la frimousse de leur merveille. Invitée dans l'émission Clique, diffusée sur Canal+ le 3 février 2020, la jeune maman de Milann (bientôt 4 mois) a expliqué sa décision.

"Ça a été une très longue question pendant neuf mois. Est-ce qu'on le montre ou pas ? Comment on va faire pour le cacher quand on viendra en France, voir la famille ? Si quelqu'un prend une photo et la vend, comment je vais le vivre ? J'avais trop peur de le cacher et qu'on me poursuive pour avoir son visage... je m'en serais jamais remise, donc je l'ai fait avant qu'on le fasse...", révèle-t-elle à l'animateur Mouloud Achour.

Très active sur les réseaux sociaux et surtout très proche de ses abonnés, Nabilla a organisé sa vie tout entière autour de sa notoriété. Pour elle, il était donc impensable de dissimuler le visage de son petit Milann. "J'ai ma communauté, je suis tout le temps sur Snapchat et sur Instagram, je partage énormément avec les gens depuis toujours, ça fait partie de ma vie. Puis je me suis dit qu'ils m'ont vue enceinte, ils m'ont connue jeune et là, je leur cache mon enfant, je me suis dit que ce serait peut-être frustrant pour eux aussi... Donc on a décidé avec son papa, car on prend les décisions à deux bien entendu, de le montrer", explique la jolie brune de 27 ans.

Aujourd'hui, victimes de leur célébrité, la belle et son chéri Thomas Vergara ont été obligés de déménager à Dubaï. Après avoir vécu quelques années à Londres, c'est en effet sous le soleil que les amoureux ont choisi de se réfugier pour offrir une meilleure vie à leur bébé. Pour l'heure, la starlette ne vit plus que pour son fils et souhaite qu'il fasse de bonnes études afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle.