Nabilla : Confessions sur les raisons qui l'ont poussée à quitter la France

Depuis qu'ils ont emménagé à Dubaï en novembre 2019, Nabilla et son chéri Thomas Vergara nagent dans le bonheur. Loin du climat morne et terne de Londres, mais aussi loin de l'insécurité de la France, les amoureux élèvent leur fils Milann dans une grande villa, au coeur d'une réserve naturelle. Pourtant, depuis l'autre bout du monde, la belle brune continue d'entendre des histoires malheureuses de cambriolages et de harcèlement en France. Carla Moreau, maman d'une petite Ruby, a notamment été victime d'un cambriolage début janvier 2020, de même que Maeva Ghennam. Sur Snapchat, la jeune femme de 28 ans en a profité pour revenir sur les raisons de son départ pour Dubaï.

"La France pour moi, c'est le plus beau pays du monde, que ce soit en termes d'histoire ou d'architecture, c'est un pays incroyable... mais malheureusement, ce n'est plus possible pour nous de vivre là-bas. Si je n'étais pas connue, j'habiterais en France, dans une très belle maison parce que, pour moi, c'est le meilleur de tous les pays", confie la jolie brune, face caméra.

Malheureusement, Nabilla a dû faire face à un certain nombre de déconvenues qui ont commencé petit à petit à lui faire très peur : "J'ai eu plein de soucis... des personnes qui attendaient devant chez moi, qui dormaient devant chez moi, qui taguaient mes boîtes aux lettres, qui volaient mes colis, qui taguaient ma maison puisque j'habitais dans le Sud à un moment donné... C'était plus possible. Il y avait aussi des livreurs qui faisaient tourner mon adresse. Quand on était seuls avec Thomas, à la rigueur, je m'en foutais un petit peu... Alors oui, ça nous faisait mal au coeur parce qu'on a toujours un sentiment d'insécurité quand on rentre chez soi et qu'il y a des tags de partout. Bien souvent, la porte avait été forcée, la boîte aux lettres était forcée tous les deux jours, on me volait mon courrier... tout le monde a droit à son intimité, c'est primordial", explique Nabilla avant de déclarer avoir eu plusieurs fois des envies suicidaires, notamment à l'époque où elle était sous contrôle judiciaire avec interdiction de voir Thomas et qu'elle était harcelée par des paparazzi.

Aujourd'hui, maman, Nabilla tient avant tout à protéger son bébé. "Là, avec mon fils qui a à peine 3 mois, c'est juste hors de question d'habiter en France...", déclare-t-elle fermement.

Après Londres, c'est donc sur Dubaï que la belle a jeté son dévolu pour fonder sa famille. Depuis peu, le couple cherche également à acheter une résidence secondaire à Los Angeles et compte commencer les visites de maisons très prochainement.