Nabilla, polémique avec son sac Hermès : la PETA lui demande de le rendre

Les critiques fusent sur les réseaux sociaux depuis son anniversaire. Le 5 février 2020, Nabilla fêtait ses 28 bougies et se faisait emmener aux Maldives par son mari Thomas Vergara pour l'occasion. Mais ce dernier n'avait pas fini de la gâter puisqu'il lui a également offert un sac Hermès, baptisé Himalaya Niloticus Crocodile Birkin et considéré comme étant "le plus cher et le plus rare au monde" d'après la jolie brune. Un accessoire de luxe estimé à plus de 300 000 euros et fabriqué - comme son nom l'indique - avec de la peau de crocodile. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'indignation sur la Toile. En un rien de temps, Nabilla s'est retrouvée la cible des critiques les plus virulentes de la part des internautes. Nombreux lui reprochent notamment de cautionner la maltraitance animale.

Des attaques qui ne sont pas passées inaperçues du côté de la PETA, l'organisation Pour une Ethique dans le Traitement des Animaux. L'association n'a d'ailleurs pas tardé à solliciter l'attention de la maman de Milann comme indiqué à travers un communiqué officiel : "Nous savons que Nabilla se soucie de la cause animale, mais elle ne sait certainement pas que chaque sac en peau de croco est le produit d'une souffrance atroce. Nous avons écrit à la star pour la mettre au courant de cette vidéo d'enquête, dans laquelle on voit des employés entailler la nuque des crocodiles et leur enfoncer des tiges en métal le long de la colonne vertébrale pendant qu'ils se vident lentement de leur sang. Ces êtres sensibles se débattent, à l'agonie, et certains remuent encore après avoir été écorchés vifs."

Nabilla sommée de "faire preuve d'amour"

Selon Anissa Putois, communicante et chargée de campagne auprès de l'organisme, la PETA espère maintenant que Nabilla fera "preuve d'amour" et renverra son sac Hermès pour "se procurer à la place un magnifique sac en cuir vegan, pour lequel personne n'a souffert".

Pour l'heure, la principale intéressée n'a pas réagi à cette requête. En revanche, elle ne s'est pas gênée pour répliquer auprès de ses haters sur ses réseaux sociaux. "Je ne sais pas où vous avez trouvé ce prix. La première chose que vous avez fait c'est d'aller le chercher. Je ne voulais pas connaître le prix de mon cadeau maintenant je le sais car je sais que ce n'est pas ce prix-là. Et en plus de ça, vous essayez de gâcher mon cadeau. Vous êtes des fous. Je suis en top tweet depuis deux jours pour un foutu sac à main. Sans intérêt", a-t-elle constaté, vraisemblablement hallucinée sur Snapchat. C'est ce qu'on appelle un bad buzz...