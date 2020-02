Nabilla "répugnante" ? Accusée d'encourager la maltraitance animale...

"Hypocrite", "dégoûtant" ou encore "répugnant", voilà les mots sans concession trouvés par les internautes pour décrire le cadeau d'anniversaire de l'ancienne star de télé-réalité Nabilla Vergara. La cause ? La future animatrice du programme Love Island a dévoilé sur les réseaux sociaux le cadeau d'anniversaire que lui a fait son mari Thomas Vergara. Le 5 février 2020, les internautes ont ainsi découvert que le papa de Milann avait offert à sa chérie, pour ses 28 ans, un sac Birkin de la maison Hermès. Gamme de sacs à main grand luxe lancée en 1984 avec Jane Birkin, le Birkin a été un immense succès et a été dérivé dans plusieurs collections. Seul hic, Thomas a offert à Nabilla le sac Himalaya Niloticus Crocodile Birkin...

Fabriqué comme son nom l'indique avec de la peau de crocodile, ce cadeau a déclenché la colère de milliers d'internautes envers Nabilla, elle qui, quelques jours auparavant, invitait ses abonnés et fans à donner de l'argent pour les animaux tués dans les incendies en Australie. Furieux et très déçus de son comportement, les followers de Nabilla ont réagi avec choc à l'attitude de la star. "J'aime beaucoup Nabilla mais bonjour la contradiction avec le sac 100% peau de crocodile", "Nabilla plus grosse arnaque et hypocrite de France", "Nabilla, tu peux pas te dire vegan, fais des dons pour l'Australie, dire que tu aimes les animaux, et te faire offrir un sac Hermès en peau de crocodile, c'est contradictoire. J'suis déçu de fou", écrivent ainsi certains internautes.

Rappelons que le Birkin d'Hermès, qui doit son nom à Jane Birkin et à une rencontre fortuite dans les années 1980 avec Jean-Louis Dumas, lequel était alors le patron de la maison française, s'était retrouvé dans le collimateur des associations de défense des animaux et de Jane elle-même au milieu des années 2010 suite à des révélations accablantes concernant les conditions d'abattage des alligators dont la peau est utilisée pour leur confection. La muse de Serge Gainsbourg avait d'ailleurs signé une pétition rassemblant des stars internationales et demandé à ce que son nom ne soit plus associé à ce produit phare dans l'attente de pratiques plus éthiques. Quelques semaines plus tard, elle avait été satisfaite par les mesures prises par Hermès.

Mais revenons-en à Nabilla...

Ce cadeau estimé à presque 400 000 euros, la fille de Marie-Luce Grange n'a pas cessé de l'afficher sur Internet, lui déclamant même un poème en déclarant : "Ma belle oeuvre d'art, je ne peux que te contempler... Toi qui est si pure..." "Pure"... Vraiment ?

De quoi écoeurer d'autres de ses abonné(e)s : le prix du sac a également fait beaucoup réagir. "Quand je vois qu'on t'offre des sacs à 300 000 euros UN SAC À MAIN (soit dit en passant en peau de crocodile) alors que moi je peux même pas me payer une voiture à 1000€ pour aller travailler et gagner ma vie... Ce monde me dégoûte", s'est révoltée l'une d'elles.