Nabilla : Son don pour l'Australie ne passe pas, elle riposte

L'Australie brûle. Conséquence dévastatrice des changements climatiques, le pays est ravagé par de terribles incendies depuis plusieurs mois. D'après les dernières estimations, ces feux ont fait 25 morts et détruit plus de 1 800 maisons, sans parler des animaux. Ils sont plus d'un milliard à avoir péri dans les flammes. Certaines espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Face à l'ampleur du désastre, de nombreuses personnalités ont décidé d'agir. Nicole Kidman, Céline Dion, Leonardo DiCaprio ont tous versé de généreuses sommes d'argent pour venir en aide à l'Australie. Et Nabilla n'est pas en reste. Mais son geste n'est pas passé auprès de tout le monde.

C'est sur Snapchat, la maman de Milann avait informé sa communauté de son choix. "Je viens de faire un don pour l'Australie et les millions d'animaux qui ont brûlé, avait-elle annoncé. Ça me fend le coeur rien que d'en parler. J'ai envie de pleurer. Je ne dirai pas le montant car c'est quelque chose de personnel. Il y a des milliers d'hectares qui ont brûlé en Australie, c'est une catastrophe. Les images sont justes terribles. On est très sensibles à tout ça." Son attitude a pourtant suscité plusieurs réactions négatives.

En effet, en souhaitant tenir secret le montant de son don, Nabilla s'est attiré les foudres de certains internautes. Avant même que la polémique ait le temps de gonfler, la jolie brune a répliqué pour calmer les esprits. "Concernant mon don pour l'Australie, mon but premier était de motiver les gens à faire de même. Tout simplement. C'est pour ça que je ne vous ai pas communiqué la somme. C'est pas ça le but, de dire qui a donné combien. Le but, c'est de motiver les personnes à le faire si elles peuvent se le permettre", s'est-elle défendue. D'autres encore lui ont reproché de se mobiliser pour se donner une bonne image. Mais là encore, Nabilla a eu le dernier mot. "Oui, pendant l'année, je fais des dons. Je ne dirai pas où, ni pour qui, ni comment. Mais je fais beaucoup de dons. Je pars du principe que, quand on veut aider les gens, quand on a la chance de bien gagner sa vie, il faut le faire." Une mise au point qui, espérons-le, saura éveiller les consciences.