Céline Dion : Le "coeur brisé", elle lance un appel à l'aide pour l'Australie

Depuis septembre dernier, l'Australie lutte contre des incendies particulièrement violents et dévastateurs qui n'ont fait que prendre de l'ampleur au fil des semaines. Face à l'urgence, des personnalités font des dons pour aider les secouristes et les populations. La chanteuse Céline Dion vient de s'associer à la démarche.

Sur son compte Instagram, dimanche 5 janvier 2020, la star a posté une photo d'elle avec un koala, prise lors de sa visite en Australie en juillet et août 2018. En légende, elle a lancé un appel à l'aide. "Les horribles incendies en Australie sont absolument dévastateurs. Ça me brise le coeur de voir toute la destruction qu'ils provoquent - la perte tragique de vies, de maisons et d'espèces sauvages [500 millions d'animaux ont déjà péri, NDLR]. Mes pensées et mes prières accompagnent les habitants de la magnifique Australie. Si vous le pouvez, merci de faire un don à l'une des nombreuses organisations qui sont là pour aider. - Céline xx... #AustraliaFires", a écrit la diva.

Et l'interprète de Courage de poster les liens de trois associations à aider en priorité : Australian Red Cross @redcrossau : https://www.redcross.org.au ; NSW Rural Fire Service @nswrfs : https://www.rfs.nsw.gov.au/ et Wires Wildlife Rescue @wireswildliferescue : https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund.

Nul doute que Céline Dion, qui doit remonter sur scène dès le 8 janvier pour sa tournée mondiale Courage World Tour fera elle-même un don. Au fil des années, la veuve de René Angélil a donné des millions de dollars à diverses causes : après l'ouragan Katrina, lors de son passage en Afrique du Sud en faveur de l'association Nelson Mandela, après le tsunami en Asie ou encore pour les victimes de la fusillade de Las Vegas... Rien qu'en 2019, Forbes relate que la star a touché 37,5 millions de dollars. De quoi faire un généreux don.

Comme ne manque pas de le rappeler l'AFP, "vingt-quatre personnes ont péri depuis septembre dans les incendies qui ont ravagé au total près de huit millions d'hectares dans tout le pays, avec plus de 1 500 maisons parties en fumée. Deux personnes sont en outre portées disparues en Nouvelle-Galles du Sud". Alors que les Etats-Unis et le Canada ont apporté leur aide à l'Australie, la France vient à son tour de proposer son soutien.