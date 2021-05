Nabilla lynchée sur Twitter, son fils Milann menacé de mort : "J'ai eu très peur"

Depuis quelques jours, Nabilla est la cible d'internautes qui l'accusent de prendre parti dans le conflit israélo-palestinien. Le 15 mai 2021, la maman de Milann a tenu à prendre la parole sur Snapchat pour expliquer clairement son point de vue. Prise dans un engrenage de haine sur les réseaux sociaux, elle confie : "Peut-être que je me suis mal exprimée mais ne pensez pas des choses fausses de moi. Ça a commencé j'ai posté une photo de la Palestine je me suis faite insulter. Après j'ai montré que j'étais pas contre le camp inverse. Du coup je me suis fait encore insulter. Je me faisais pourrir des deux côtés. Tout le peuple israélien qui m'insultait, tout le peuple palestinien qui m'insultait. Il y a des gens qui pensent que je soutiens tel ou tel côté. On a menacé ma famille de mort, même mon fils !"

Moi je prône la paix

Très touchée, la jeune femme explique : "Mon père est musulman, mon frère est musulman. Je garde ma religion pour moi mais ma famille est musulmane, ma mère est chrétienne. Arrêtez de me faire porter une casquette qui n'est pas la mienne moi j'en ai rien ai faire, je donne mon avis. J'ai eu très peur là je me suis fait pourrir. On insulte ma famille, mon fils. C'est hyper violent." confie la femme deThomas Vergara. Les larmes aux yeux, elle ajoute : "Même mon père m'a dit qu'internet était en train de tout déformer. (...) Moi je prône la paix. Ça m'atteint, ça nous fait beaucoup de peine..."

Stop à cette inhumanité

Le 16 mai 2021, l'acteur Tahar Rahim a également partagé sa peine concernant le conflit israélo-palestinien sur Instagram. En légende d'une image blanche, symbole de paix, il écrit : "Les garants de la paix de ce monde doivent faire respecter la liberté, la justice et l'égalité, où que ce soit. Trop de sang coule sous nos yeux impuissants et pessimistes à travers ce monde qui devient de plus en plus inacceptable, déraisonné et violent. Ça ne doit pas devenir banal et normal pour nos enfants. Il faut que ça cesse, il n'est jamais trop tard pour une intervention légale avant que d'autres enfants, femmes et hommes ne meurent. Au nom de la paix et des défunts, déjà trop nombreux, stop à cette inhumanité. #paixenpalestine"