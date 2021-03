Nabilla, maman de Milann : sa méthode pour préserver son intimité avec Thomas

Il y a encore quelques années, Nabilla n'aurait jamais imaginé devenir maman. Et pourtant, depuis la naissance de son fils Milann, en octobre 2019, elle ne s'imagine naturellement plus vivre sans lui. La brunette de 29 ans a donc désormais deux hommes dans sa vie, avec son mari Thomas Vergara, et son couple demeure d'une importance capitale. Ainsi, il a tout de suite été décidé que Milann ne dormirait pas longtemps avec eux.

En effet, contrairement à Caroline Receveur qui dort tous les soirs avec son fils Marlon, Nabilla a expliqué avoir fait le choix de se séparer de son enfant le soir pour préserver son intimité avec Thomas. "Notre fils ne dort plus avec nous depuis l'âge de 5/6 mois parce qu'il fait ses nuits tout simplement, on a la caméra reliée au téléphone, du coup on entend tous les bruits, dès qu'il est debout on accourt dans la chambre. Je sais qu'il y a des parents qui dorment encore avec leurs enfants, chacun fait ce qu'il a envie et ce qu'il pense le mieux mais nous on pense que c'est mieux pour lui qu'il dorme dans sa propre chambre."

L'ancienne star de télé-réalité a ajouté : "Je pense que c'est ce qui est mieux pour ma famille, pour mon couple etc... Déjà la question de l'intimité, c'est bien pour les parents si l'enfant a son espace le soir, après on fait aussi notre vie d'adulte, les parents ont une intimité, après une grossesse parfois c'est un peu compliqué et on a besoin, pour que le couple fonctionne, d'avoir son intimité, son petit jardin secret... Voilà je ne vais pas vous faire un dessin", a-t-elle confié sur Snapchat dimanche 14 mars 2021.

Qui plus est, Nabilla estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de mettre cette barrière la nuit. "Je pense que c'est bien aussi que l'enfant apprenne que c'est sa chambre. Plus on reste longtemps avec son enfant, plus ça va être compliqué par la suite la séparation. C'est ce que je pense, et puis voilà j'ai été conseillée, j'ai lu pas mal de choses et c'est ce que je ressentais à ce moment-là, que Milann ait sa propre chambre, avec son lit dans sa chambre, et la caméra pour que tout se passe bien", a-t-elle déclaré.