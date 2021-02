Nabilla, les larmes aux yeux : "J'étais pétrifiée", confidences sur son fils Milann

Maman depuis le 11 octobre 2019 d'un petit garçon prénommé Milann, Nabilla (29 ans) est revenue avec beaucoup d'émotion sur le jour de son accouchement auprès de Nikos Aliagas dans l'émission 50' Inside sur TF1. Très émue, la femme de Thomas Vergara n'a pu retenir ses larmes face aux images de la naissance de son premier enfant. "Ce jour-là a complètement changé ma vie en fait. En bien. Et je me souviens qu'à l'hôpital j'avais tellement peur de ce qui allait m'arriver à ce moment là. J'étais pétrifiée, je me suis dit comment je vais faire ? Je vais devoir m'occuper d'un petit bébé", explique l'ancienne candidate de télé-réalité.

On ne m'avait jamais regardée comme ça

Malgré toutes ses peurs, la jolie brune a finalement vécu un accouchement sans complications et s'est très vite épanouie dans son rôle de maman. "Je pensais que j'étais pas prête mais ça s'est bien passé", révèle-t-elle avant de confier à quel point Milann avait bouleversé son existence : "Il m'a donné tout son amour, il m'a fait me sentir vivante, aimée. Et quand il m'a regardée... On ne m'avait jamais regardée comme ça. Son regard, je m'en souviendrais toute ma vie."