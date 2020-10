Nabilla en larmes et Thomas choqué : le couple de retour dans un lieu très symbolique

Mardi 27 octobre 2020, Nabilla, Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an) ont posé leurs valises à Miami pour quelques jours de vacances. Une destination qui n'a pas été choisie par hasard puisque c'est là que leur histoire d'amour a commencé. Ils se sont rencontrés en 2013 lors du tournage de la saison 5 des Anges de la télé-réalité et ont craqué presque aussitôt l'un pour l'autre. Aujourd'hui, ils sont mariés et parents. Fiers de leur parcours, ils ont décidé de remonter dans le passé et de retourner là où leur amour est né.

"On y retourne avec notre fils donc c'est encore plus symbolique. On retourne dans la villa où tout a commencé pour nous. J'avais 20 ans, en janvier ça fera huit ans et donc huit ans qu'on est ensemble. Du coup la première chose qu'on a fait dans l'avion c'est se dire qu'il fallait trouver la villa. Et là, il y a une personne qui m'a envoyé l'adresse", avait confié Nabilla à peine arrivée aux États-Unis. Thomas et elle n'ont pas perdu de temps puisque dès le lendemain, mercredi, ils ont pu accéder à cette fameuse villa à la vue incroyable et à la piscine débordante.

Nabilla en larmes

Sur Snapchat, la jolie brune a évidemment partagé ce grand moment avec sa communauté. Bouleversée de retrouver cet endroit cher à son coeur, elle n'a pas pu retenir ses larmes. "Oh mon dieu regardez où on est... C'est un truc de malade, je suis choquée !", parvient-elle à articuler malgré tout. Chaque recoin de la maison est synonyme de souvenirs, comme le canapé du salon où elle a rencontré Kim Kardashian, son idole à l'époque, ou la terrasse où Thomas et elle s'étaient disputés pour la première fois. "C'est là où tu as jeté mes Louboutin quand je t'avais traité de clochard tu te rappelles ?", lance-t-elle.

"On s'est mis ensemble ici, les gens disaient qu'on ne s'aimait pas, que c'était pour le buzz... Et voilà, huit ans après, on est là, on a un bébé, on est marié... Ça me fait vraiment quelque chose. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est fou", poursuit-elle. Un moment très fort qui a pleurer de joie la jeune maman, laquelle repense sans doute à tout le chemin parcouru.