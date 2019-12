Nabilla : Affectée par son accouchement, elle évoque sa cicatrice

Depuis que son fils Milann est né, Nabilla voit la vie en rose. Pourtant, le mettre au monde n'a pas été chose facile. Après plus de trois jours de contractions et de douleurs, son col n'étant pas assez ouvert, les médecins ont dû pratiquer une césarienne d'urgence. Un coup de massue pour la jeune femme de 27 ans, qui rêvait d'accoucher par voie naturelle. Aujourd'hui, plus d'un mois après la naissance de sa merveille, Nabilla est revenue sur cette cicatrice, qu'elle tente de camoufler comme elle peut...

"On m'a conseillé de masser ma cicatrice avec de l'huile d'amande douce ou alors une petite crème spéciale, mais je ne vous cache pas que j'ai un peu du mal à la toucher cette cicatrice... Je sais pas pourquoi, c'est psychologique peut-être... Quand c'est les autres qui le font ça va, mais quand c'est moi je sais pas ça me fait un peu bizarre...", affirme-t-elle, un peu gênée, sur Snapchat.

Cette marque indélébile, Nabilla la gardera à vie. Et même si elle ne lui évoque pas le meilleur des souvenirs, la starlette tient à voir les choses de manière positive : "Après je suis vraiment contente parce que honnêtement on ne la voit pratiquement pas et je ne suis qu'à un mois donc c'est trop cool, se rassure-t-elle avant d'explorer les options pour atténuer cette cicatrice. Je voulais la traiter avec du laser mais du coup je me dis que je le ferais plus tard parce que si j'ai un autre enfant... On ne sait jamais, pas tout de suite mais du coup je me dis que ça va la rouvrir donc voilà je vais peut-être attendre un petit peu pour ça..."

Ce qui est sûr, c'est que Nabilla vit actuellement sur un petit nuage. Amoureuse comme jamais, elle est propriétaire d'une magnifique villa à Dubaï et sa marque de produits de beauté fait un véritable carton ! Sans compter le fait que, malgré les stigmates de son accouchement compliqué, elle a repris le sport avec une coach personnelle et a même déjà retrouvé sa silhouette parfaite d'avant grossesse.