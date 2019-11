Nabilla : Fini les kilos de grossesse, elle a retrouvé sa sublime silhouette !

Deux semaines seulement après son accouchement par césarienne, Nabilla révélait avoir perdu 8 kilos. "Je suis hyper contente, j'ai perdu pratiquement tout mon ventre !", déclarait-elle ce même jour. Aujourd'hui, celle qui a vécu une fin de grossesse un peu compliquée peut se targuer d'avoir retrouvé une ligne sublime en un temps record !

Voilà une préoccupation de moins pour la it girl ! Maintenant que le plus dur est loin derrière elle, Nabilla ne vit plus que pour sa petite famille. En décidant d'aller s'installer Dubaï, à l'instar de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, eux-mêmes parents d'un petit Maylone, Nabilla compte offrir la plus belle des vies à son bout de chou. "Avec l'arrivée du bébé, nous partons nous installer à Dubaï. Là-bas, les écoles sont excellentes. La drogue, l'alcool... ça n'existe pas !", déclarait-elle à Paris Match, en avril dernier.

Souhaitons-leur beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie !