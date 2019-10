Nabilla maman : la baby shower de rêve organisée pour Milann à Paris

Actuellement à Paris, les amoureux sont entourés de leurs proches. Leurs familles se sont réunies le 19 octobre 2019 au restaurant Noto. Des moments de bonheur partagés avec Tarek Benattia et sa femme Camélia, mais aussi avec la maman de Nabilla, Marie-Luce Grange. Thomas était entouré de son grand frère Matthieu, de sa maman, de sa soeur et de ses nièces. Au cours de la soirée, toute la famille a dansé sur des titres phares de Queen comme le tube Don't Stop Me Now.