Nabilla officiellement maman ? Son frère poste un message intrigant...

La grossesse de Nabilla fascine depuis maintenant plusieurs mois. Mais les choses sont devenues sérieuses le lundi 7 octobre 2019, car la jeune femme et son chéri ont complètement disparu des réseaux sociaux après avoir annoncé l'imminence de l'accouchement. Vendredi 11 octobre 2019, les fans sont toujours sans nouvelles, mais Tarek Benattia, le frère de la starlette a publié sur Snapchat une photo qui laisse supposer que le petit Milann est déjà né...

En effet, le jeune homme qui se prend en selfie, semble être sur le départ puisqu'il affiche un émoticône coeur suivi d'une valise. Un petit signe de main et un message, court, mais accrocheur – "J'arrive ma reuss" –, laissent imaginer que Tarek Benattia est déjà tonton. Bien évidemment, il n'a pas manqué non plus d'identifier sa soeur sur la photo.

Alors, Nabilla a-t-elle déjà accouché ? Ce ne serait pas étonnant quand on pense aux événements qui ont eu lieu en début de semaine. La starlette, très fatiguée par le poids de son bébé "bien en chair", avait été transportée d'urgence à la maternité le dimanche 6 octobre 2019. Finalement de retour chez elle le lendemain, elle s'était dite "déçue" puisque le travail n'avait en réalité pas encore commencé, mais avait également ajouté que la naissance devait avoir lieu dans les jours suivants : "Soit mardi, mercredi ou jeudi. Cette semaine en tout cas !", s'était-elle impatientée sur son compte Snapchat.

Thomas Vergara, le futur papa, a quant à lui pris soin de se faire beau pour accueillir son fils, en faisant venir un barbier à domicile dans la journée du lundi 7 octobre 2019.