Nabilla : Son fils Millann vit sa meilleure vie et elle est mieux que la nôtre !

Nabilla a incontestablement réussi sa vie. Depuis qu'elle a arrêté la télé-réalité, la jolie brune de 28 ans s'est reconvertie en influenceuse, a fait de l'animation et a aussi lancé sa propre marque de cosmétiques. Autant de projets qui lui ont fait gagner beaucoup (beaucoup) d'argent. Mais si elle ne se cache pas d'aimer le luxe, elle qui peut se permettre de s'offrir des sacs de luxe, une Lamborghini et des maisons dans des endroits de rêves, elle n'en est pas moins généreuse. Surtout lorsqu'il s'agit de gâter son fils.

En effet, avec l'arrivée de Milann le 11 octobre 2019, l'épouse de Thomas Vergara a revu ses priorités. C'est désormais pour lui qu'elle dépense sans compter. Elle donnait le ton quelques jours après sa naissance, en organisant une incroyable fête à Paris. Peluches géantes, ballons, bonbons et cotillons, toute la décoration minutieusement pensée. Nabilla avait également prévu un immense gâteau préparé pour l'occasion en l'honneur de "Baby Milann".

Dans la foulée, la petite famille entamait sa nouvelle vie à Dubaï dans une luxueuse villa. Pour offrir ce qu'il y a de mieux à son bébé, elle s'était alors empressée de lui acheter un lit... en marbre. Une petite folie dont la durée de vie, bébé grandissant, n'a été que de six mois. "C'est la fin du beau lit en marbre parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Ce n'est plus possible, à peine je tourne la tête qu'il peut se mettre debout. La hauteur du lit n'est à présent pas assez conséquente", confiait-elle sur ses réseaux sociaux. Avant de s'en séparer, Nabilla prévenait les mamans qui aimeraient le même modèle : "Il est très cher pour ce que c'est mais il est super beau." Après quelques recherches, le lit en marbre de Milann était affiché au prix d'environ 1 300 euros.

Une garde-robe royale, un bébé gâté par les stars

Le petit garçon est par ailleurs également d'ores et déjà à la pointe de la mode ! En effet, en véritable fashionista qu'elle est, sa célèbre maman s'assure qu'il soit le plus stylé des bébés. Balenciaga, Gucci, Dior, Burberry... Elle ne lésine pas sur les moyens pour l'habiller - même si une tenue ne lui ira que quelques semaines. Il peut en tout cas se pavaner un peu partout dans le monde lui qui a déjà pas mal voyagé. En effet, grâce à son passeport, Milann a déjà été en Europe, aux États-Unis et même en Afrique du Sud, lorsque sa mère tournait Love Island.

Difficile de faire mieux pour son premier anniversaire en octobre dernier et pourtant, Nabilla et Thomas ont encore une fois redoublé d'imagination. Le couple a organisé une journée exceptionnelle sur le thème du safari. La salle où s'est déroulée la fête était entièrement décorée avec d'immenses animaux de la jungle en peluches. Lions, jaguars, zèbres... tout y était ! Côté cadeaux, Milann a eu le droit à une panoplie de nouveaux jouets et à sa toute première voiture, électronique bien sûr, mais tout de même. Il a même eu l'honneur de recevoir un maillot de football avec son nom inscrit dans le dos. Et pas n'importe lequel, celui du Paris Saint-Germain, le club que soutient son papa, signé par le joueur star Neymar.

On a déjà hâte de découvrir ce qui l'attend dans les années à venir ! Ou pas...