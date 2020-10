Nabilla, son fils reçoit un cadeau de Neymar : gros fail du footballeur

Le 11 octobre 2020 était un grand jour pour Nabilla et sa petite famille. Avec son mari Thomas Vergara, elle avait le grand plaisir de célébrer le premier anniversaire de leur fils Milann. Et bien que cet anniversaire incroyable, auquel était notamment conviée Amélie Neten, soit passé, le bambin continue de recevoir quelques cadeaux.

Ce vendredi 16 octobre, il a d'ailleurs été très gâté puisqu'il a eu l'honneur de recevoir son premier maillot de football avec son nom inscrit dans le dos. Et pas n'importe lequel, celui du Paris Saint-Germain, le club que soutient son papa (ce qui revient à une valeur de 70 euros sur le site officiel). Et pour couronner le tout, l'un des joueurs stars a bien voulu lui dédicacer. Il s'agit de Neymar. Sur le Snapchat de Thomas, on découvre le moment où son fils découvre son nouvel habit. "On t'a fait un cadeau", lâche-t-il devant le bébé qui fait preuve de curiosité. Et d'ajouter : "Et là, qui c'est qui a signé ? C'est Neymar ! Voilà pour Milann." "Waouh y en a qui ont de la chance", s'exclame Nabilla dans le fond.

Mais quand on regarde de près, on constate qu'une grosse erreur s'est glissée dans le message de Neymar. En effet, l'attaquant de la capitale française s'est loupé en inscrivant le nom de Milann, notant "Millann" avec deux "l"... Une bourde qui n'a pas empêché Thomas Vergara de s'extasier devant le maillot. En revanche, en ce qui concerne son fils, celui-ci s'en est rapidement désintéressé. "Je crois qu'il préfère l'OM...", a déploré l'ex-candidat de télé-réalité avec humour.

Milann ne se souviendra peut-être pas de son premier anniversaire, mais ses parents l'ont de leur côté bien gravé dans leur mémoire. Ils n'ont d'ailleurs pas lésiné sur les moyens pour rendre exceptionnelle cette journée organisée sur le thème du safari. La salle où s'est déroulée la fête était entièrement décorée avec d'immenses animaux de la jungle en peluches. Lions, jaguars, zèbres... tout y était ! Le petit garçon a même pu faire ami-ami avec un homme déguisé en gorille et d'autres en girafes. "1 an aujourd'hui mon fils ! Je suis la maman la plus heureuse au monde. Tu nous combles de bonheur, tu as complètement changé notre vie. On t'aime plus que tout au monde. Joyeux anniversaire, mon bébé", avait écrit Nabilla avec émotion sur son compte Instagram.