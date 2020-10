Nabilla : Toutes les photos de l'incroyable anniversaire de Milann

Le 11 octobre 2020, Nabilla et Thomas ont préparé une sublime fête pour célébrer le premier anniversaire de leur fils Milann. Organisé sur le thème du safari, la salle où s'est déroulée la fête était entièrement décorée avec d'immenses animaux de la jungle en peluches. Lions, jaguars, zèbres... Le petit garçon a même pu approcher (un peu apeuré) un homme déguisé en gorille mais aussi danser avec des girafes. Quelques instants plus tard, les héros préférés de Milann ont été conviés à la fête. Buzz l'éclair et la souris Jerry ont donc fait leur apparition au milieu des invités pour le plus grand bonheur du fils de Nabilla. Au cours de la fête, un magicien a aussi tiré le portrait de Thomas et a fait quelques tours de cartes à Milann.

Pour célébrer ce jour spécial, les familles Vergara et Benattia étaient présentes. Les mamans de Nabilla et de Thomas, mais aussi l'oncle de Milann, Tarek venu avec sa femme Camélia (enceinte d'un petit garçon). D'autres stars de la télé-réalité étaient présentes comme Amélie Neten, Maeva Ghennam, mais aussi Julien et Manon Tanti accompagné de leur fils Tiago.

Sur Instagram, Nabilla a publié une photographie de cette fête grandiose et a écrit en légende : "1 an aujourd'hui mon fils ! Je suis la maman la plus heureuse au monde. Tu nous combles de bonheur, tu as complètement changé notre vie. On t'aime plus que tout au monde. Joyeux anniversaire mon bébé".